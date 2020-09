Jeserig

Die Ruine im Trechwitzer Weg in Jeserig gibt Zeugnis ab über die Tragödie, die sich dort wenige Tage vor Weihnachten 2018 abgespielt hat. In dem Holzhaus kam es zu einem tödlichen Feuer. Ein Mensch starb, der 60 Jahre alte Bewohner. Über Stunden hatten Dutzende Feuerwehrmänner bis zur Erschöpfung gegen die Flammen gekämpft. Die Brandkatastrophe ist eine der schlimmsten der vergangenen Jahre in der Region gewesen.

Zur Galerie Über Stunden kämpften mehr als 60 Feuerwehrleute gegen die Flammen, die am 15. Dezember 2018 in einem Holzhaus in Jeserig bei Groß Kreutz ausgebrochen waren. Der Bewohner kam ums Leben.

Seitdem ist auf dem Grundstück nicht viel passiert. Seit fast zwei Jahren nun ragen die verkohlten Holzbalken in den Himmel. Die schwarzverrußten Schindeln auf dem löchrigen Dach scheinen wie in der Luft zu hängen, als könnten sie jederzeit abstürzen. Durch die von der Hitze zerstörten Fenster des Obergeschosses sind die Dachbalken und dahinter der Himmel zu sehen. Zu ahnen ist nur noch, dass dies einmal ein behagliches Wohnhaus zu sein schien.

Sie musste Leichnam identifizieren

Gerda Klose war es, die Nachbarin, die den Leichnam des Mannes identifizieren musste. Gestorben war der Jeseriger an einer Rauchgasvergiftung. Das Großaufgebot von mehr als 60 Feuerwehrleuten konnte den Mann nicht mehr retten. Als die Brandbekämpfer vor Ort eintrafen an jenem Samstagmorgen, als noch völlige Dunkelheit herrschte, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Holzhauses.

Unter schwerem Atemschutz suchten die Feuerwehrleute nach dem Bewohner und entdeckten ihn schließlich im Obergeschoss. Die ersten Wiederbelebungsversuche hatten die Feuerwehrleute eingeleitet. Ein Notarzt löste sie ab und versuchte noch, den Mann ins Leben zurückzuholen. Doch es war vergebens.

Kräfte aus der ganzen Region

Vor Ort waren Feuerwehren aus Jeserig, Schenkenberg, Götz, Groß Kreutz und der Stadt Werder. Von dort waren Brandbekämpfer mit einem Fahrzeug angerückt, das über eine Drehleiter verfügte.

Für Gerda Klose ist der Anblick der Brandruine noch immer schmerzlich. Das Haus steht ihrem genau gegenüber. Bei jedem Blick aus dem Fenster wird sie an jenen schrecklichen Morgen erinnert.

„Ich hoffe, dass das Haus endlich abgerissen wird“, sagt die Jeserigerin. „Aber es tut sich nichts“, sagt sie enttäuscht. Bei Sturm wehe Asche und Ruß von dem Haus in ihren Garten.

Gerde Klose ist unglücklich darüber, dass die Brandruine gegenüber ihres Hauses im Trechwitzer Weg in Jeserig noch immer nicht abgerissen wurde. Quelle: Marion von Imhoff

Seit 30 Jahren wohnt Gerda Klose im Trechwitzer Weg. „Ich habe den Bewohner des Hauses gut gekannt. Die Tragödie ist mir sehr nah gegangen.“ In ihren Zwinger brachten die Feuerwehrleute auch vier frei laufende Huskys unter, die der 60-Jährige auf seinem Grundstück hielt. Ein fünfter Husky rannte damals in Panik weg. Tagelang wurde das völlig verstörte Tier gesucht, bis ihn Mitglieder der Wild- und Kleintierrettung aus Wensickendorf nach auswendiger Suche bei Schenkenberg fanden. Der Hund war in eine Lebendfalle gegangen, wo Futter für ihn bereitstand, um ihn anzulocken.

Wuchernde Wildnis

Das Haus wirkt seit jenem Tag wie unberührt. Selbst das damals von den Brandermittlern angebrachte Flatterband hängt noch vor dem Haus. Buschwerk wuchert über den Vorgarten. Die Ruine scheint im Dornröschenschlaf versunken. Sie wirkt grotesk nahezu neben dem akkurat gepflegten Vorgarten des Nachbarhauses. Hier sorgsam gesetzte Blümchen, dort Verfall und Erinnerung an eine tödliche Tragödie. Verflogen ist indes der Brandgeruch, der damals noch Wochen über der Umgebung lag.

Jeserig ist ein Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel). Deren Bürgermeister Reth Kalsow kann Gerda Klose gut verstehen. Aber die Gemeinde könne wenig tun. „Es ist kein Gemeinde-, sondern ein Privatgrundstück.“ Geerbt habe das Haus ein „weit entfernter Verwandter“ des Toten. Dass eine Gefahr für Fußgänger und den Straßenverkehr von der Ruine ausgehe, befürchte er erst einmal nicht. Die Angehörigen sollen in Westdeutschland wohnen. Der MAZ sagte Bürgermeister Kalsow, er sei auch nicht glücklich über die Situation. „Wir werden uns jetzt noch einmal intensiv um das Thema kümmern“.

Von Marion von Imhoff