Götz/ Groß Kreutz

An den Bahnhöfen Groß Kreutz und Götz sind nun Fahrradständer installiert, wie sie in den Niederlanden ganz üblich sind. Sie sollen Pendlern ermöglichen, ihre Räder sicher abzustellen.

Finanziert von Bund, Land und der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) stehen nun 84 Fahrradplätze in Groß Kreutz und 96 in Götz zur Verfügung. Gekostet haben die doppelgeschössigen Fahrradstationen 58.000 Euro. Das teilte Reth Kalsow, Bürgermeister von Groß Kreutz ( Havel), in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, die die Verwaltung und der Vorsitzende wegen der Corona-Abstandsregeln in der Turnhalle der Groß Kreutzer Grundschule einberiefen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Die Ständer sollen noch überdacht werden. Es ist eine Bike&Ride-Offensive entlang der Bahnstrecken. Die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) ist eine der ersten, die davon in der Region profitiert.

Radler nehmen die Abstellmöglichkeiten für ihre Vehikel bereits gut an. Die Bahnhöfe Götz und Groß Kreutz sind wichtig für Pendler aus Kloster Lehnin und der Gemeinde in Richtung Brandenburg an der Havel, Berlin und Potsdam.

Von Marion von Imhoff