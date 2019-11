Betrüger nehmen Ehepaar wochenlang aus

Groß Kreutz (Havel)

Der Anruf hat seriös geklungen. Bei der 66-jährigen Adele Müller (Name geändert) meldete sich im Juli eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Nachricht, die die Groß Kreutzerin am Telefon erhielt, klang bedrohlich. Ihr Konto werde gepfändet, die stehe kurz vor der Hausdurchsuchung, um das Hab und Gut zu pfänden. Die Kanzlei könne helfen: „Wir bringen Ihr Erspartes auf ein Sicherungskonto. Sie bekommen natürlich eine Quittung, wir haben momentan mehrere Fälle wie ihren.“ Dem Anrufer war bekannt, dass Adele Müller bei einem kostenlosen Gewinnspiel mal mitgemacht hatte vor einigen Jahren. Als plötzlich dafür Geld fällig war, hörte die Groß Kreutzerin damit auf. Über diese Zeit sei nun eine große Summe angelaufen.

Adele Müller war völlig überrumpelt, beriet sich mit ihrem Mann, erkundigten sich bei der Telefonauskunft, ob es die Kanzlei wirklich gebe. Es gab sie, nur waren es keine Anwälte, die bei der Groß Kreutzerin durchgeklingelt hatten, sondern Trickbetrüger. Zwei Tage später ging Adele Müller zur Brandenburger Bank, ihrer Hausbank.

Sparbuch und Konto abgeräumt

Sie löste das Sparbuch auf. Auch das Konto räumte Adele Müller komplett ab. Mit dem Bargeld über 9900 Euro ging sie nach Hause. Kurze Zeit später fuhr ein schwarzer Audi mit hannoverschem Kennzeichen vor. Der Fahrer stieg aus, stellte sich vor und nahm das Geld an sich. Den Müllers reichte er dafür eine Quittung. Das Geld würde jetzt sechs bis acht Wochen in Sicherheitsverwahrung bleiben.

Seinen Kindern erzählte das Paar nichts von all dem. „Zu peinlich, dass wir Schulden haben und nun gepfändet werden sollen.“ In den fünf Wochen darauf rief die angebliche Kanzlei fast täglich an. Die Müller sollten Guthaben-Karten für Computerspiele und Software kaufen und per Telefon die Codes durchgeben. 5000 Euro, die das Paar noch zuhause verwahrte, gaben die Müllers dafür aus im Glauben, ihr Geld so zu retten. Tatsächlich verloren sie alles: „Das gesamte Ersparte: weg. Das Girokonto: leer. Keinen Cent mehr als Puffer“, beschreibt Adele Müller ihre Situation. Nun haben die beiden Senioren nichts weiter als ihre kleine Rente.

Weiteres Opfer überwies ihnen Geld

Als sie dem vermeintlichen Anwalt am Telefon einmal von ihrer nun eingetretenen Geldnot berichteten, wurde ihnen 1000 Euro überwiesen. Das Geld jedoch stammte von einer anderen betrogenen Rentnerin, die von den Tätern die Überweisungsanweisung erhalten hatte.

In ihrer Not baten die Müllers ihre Tochter schließlich im August, ihnen mit einem Geldbetrag auszuhelfen. „Ich dachte, meine Eltern kommen mit einer Rate des Autos nicht mehr hin“, erinnert sich die Tochter. Doch sie bohrte nach. Da endlich erzählten die Müllers. Die Tochter war fassungslos und öffnete ihren Eltern die Augen.

Staatanwaltschaft Potsdam ermittelt

Noch am gleichen Tag erstatteten die Müllers Anzeige bei der Polizei. Das Verfahren ist mittlerweile anhängig bei der Staatsanwaltschaft Potsdam. Das bestätigt Daniel Keip, Sprecher der Polizeidirektion West. „Ein Trickbetrug, wie er hier vorliegt, ist leider ein häufig anzutreffendes Phänomen.“ Die Anrufer seien in der Gesprächsführung geschult und gäben oft vor, im Auftrag von Kanzleien anzurufen. Es gäbe sogar den Trick, Rufnummern auf dem Display der Opfer anzeigen zu lassen von der Polizei oder einer Kanzlei. Auch die Masche mit dem Gewinnspiel sei häufig, so Keip. Er rät zu größtem Misstrauen in derartigen Fällen und im Zweifel sofort über 110 die Polizei zu rufen.

Wie das Paar auf die Täter reinfallen konnten? „Sie haben keine Zeitung, hören Schlager und Sportnachrichten und sind keine Typen, die im Internet mal googeln, wenn sie sich wundern“, so die Tochter. Die Lage ihrer Eltern beschreibt Anke Müller (Name geändert) als „angespannt. Ich selbst kann ihnen kaum helfen, weil ich ein Haus gekauft und abzahlen muss.“ Die Miete kann das Paar aufbringen. Die Betrüger haben die Senioren um das gesamte Ersparte gebracht. Die Straftat zog sich über anderthalb Monate hin, was besonders dreist ist.

Neue Rufnummer, neue Konten

Die Polizei habe sie noch darum gebeten, den Kontakt zu den Betrügern nicht abreißen zu lassen, berichtet Adele Müller. Doch das war für sie kaum auszuhalten. „Mittlerweile haben wir eine neue Rufnummer und neue Konten, damit endlich Ruhe einkehrt.“

Die Tochter appelliert an Bankinstitute, in derartigen Fällen die Kunden anzusprechen, nachzufragen. Die MAZ bat Robby Wallis, Vorstand der Brandenburger Bank, um Stellungnahme. „Unsere Angestellten sind angehalten, bei solch auffälligen Transaktionen, grundsätzlich nachzufragen. Sollte sich der Fall so zugetragen haben, bedauere ich ihn auch persönlich sehr.“ Wallis bietet den Betroffenen das Gespräch an, um den Sachverhalt zu klären.

Anke Müller ruft auch Verkäufer auf, stutzig zu werden, „wenn eine ältere Dame innerhalb von zwei Wochen für tausende Euro“ Guthaben-Karten kaufe für Computerspiele und Internetdienste.

An Betroffene appelliert die Deetzerin, mit der Familie und Kindern zu sprechen vor solchen Geld-Transaktionen: „Wir sind eine andere Generation und können innerhalb kürzester Zeit helfen und aufdecken.“ Der MAZ sagte Anke Müller: „Ich versuche, meinen Eltern so gut es geht zu helfen und keine Vorwürfe zu machen. Leider bin ich bis heute die Einzige, die davon weiß.“ Die Scham der Eltern ist zu groß, weiteren Angehörigen davon zu erzählen.

