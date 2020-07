Neu Bochow

Bei einem Brand in Neu Bochow am Samstagnachmittag hat der Grundstückseigentümer Verletzungen erlitten. Er kam nach Angaben von Polizeihauptkommissar und Dienstgruppenleiter Andreas Friedrich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Alarm ging um 15.13 Uhr ein. In Flammen ist das Nebengebäude eines Wohnhauses in der Straße Bochower Plan geraten. Dichter Rauch bildete sich. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus den Gemeinden Kloster Lehnin und Groß Kreutz ( Havel) rückten zum Brandort aus. Es waren Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord landete auf einer nahen Wiese. Auch Rettungssanitäter eilten herbei.

Das Feuer griff durch die Brandbekämpfung nicht auf das Hauptgebäude über. Kameraden mit schwerer Atemtechnik löschten das stark qualmende Feuer, das sich unter dem Dach ausbreitete. Die Brandursache werde noch ermittelt, sagte Dienstgruppenleiter Friedrich.

Das Löschwasser musste über mehrere hundert Meter weit von einem Hydranten im Birkenweg herangeleitet werden. Gegen 17 Uhr war der Brand nach Angaben der Leitstelle unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten danach noch an.

