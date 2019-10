Bochow

Nicht sehr schlau haben sich Einbrecher angestellt, die irgendwann in der Zeit zwischen Freitag voriger Woche und Dienstag in ein Einfamilienhaus in Bochow Bruch eingestiegen sind. Das Haus steht seit einiger Zeit leer. Deswegen machten die Täter nach Polizeiangaben keine Beute.

Es entstand Sachschaden über mehrere tausend Euro an dem Gebäude.

Von MAZonline