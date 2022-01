Groß Kreutz/H

In Groß Kreutz-Ausbau sind Unbekannte zwischen dem 12. und 13. Januar in eine Garage eingebrochen, wie die Polizei an diesem Montag berichtet. Sie haben eine Grundstücksumfriedung aufgeschnitten und sind durch eine Tür in die Garage eingedrungen.

Die Beute ist nicht gering. Die Einbrecher haben diverse Maschinen gestohlen und einen E- Roller, der immerhin wenig später in der Nähe wieder aufgefunden wurde. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Von MAZ-online