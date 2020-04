Groß Kreutz

Eine böse Überraschung haben die Mitarbeiter einer Groß Kreutzer Firma am Freitagmorgen erlebt. In der Nacht zuvor waren Unbekannte in den Betrieb eingestiegen. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie mehrere Türen aufgebrochen. Die Einbrecher knackten verschlossene Schränke auf und durchwühlten diese.

Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Den ganzen Vormittag über sicherten Kriminaltechniker Spuren der Täter, die diese bei ihrem nächtlichen Beutezug hinterlassen hatten. Was konkret entwendet wurde, war am Freitag in der Gesamtheit noch unklar.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ