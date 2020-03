Eisbein und Corona – Überleben mit der Feldküche

Groß Kreutz (Havel)

Die letzten Gäste haben sich längst verabschiedet. Zurück bleiben drei leere Doppelzimmer im Landhausstil. Buffets werden reihenweise gekippt. Niemand braucht jetzt einen Partyservice. In Zeiten von Corona ist für Pensionsbetreiber und Catering-Dienstleister kein Geld zu verdienen. „Es ist der totale Einbruch. Deshalb sind wir froh, mehrere Standbeine zu haben“, sind sich Andrea und Guido Maar vom Wolfsberg in Groß Kreutz einig.

Guido Maar (r.) bedient den ersten Kunden. Am Donnerstag ist es Benno Bleich aus Schenkenberg. Verkauft werden auch selbstgemachte Konserven. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Überleben ihres kleinen Familienbetriebes hängt von einem Tag zum anderen von einer 50 Jahre alten tschechischen Gulaschkanone PK 26 ab. In den drei Edelstahlkesseln der „Märkischen Feldküche“ köchelt das Mittagessen für eine ganze Kompanie. Nur werden die Portionen nicht an Soldaten verteilt, sondern an hungrige Zivilisten verkauft. Seit gut neun Jahren wissen die Fans der Feldküche die handgemachten Eintöpfe, Fleischgerichte sowie Nudel- und Reisspeisen zu schätzen. Kartoffeln schälen und Gemüse schneiden – die Arbeit fängt schon am Vorabend an. Um halb sechs in der Früh wird die Feldküche angefeuert. Bis um 11 Uhr müssen alle Gerichte gar sein.

Guido Maar stellt die Tafel mit den Verhaltensregeln auf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Kein Wunder, wenn es den Kunden schmeckt. Andrea und Guido Maar haben beide den Kochberuf erlernt. Sie arbeitete vor dem Schritt in die Selbstständigkeit in der Küche des Götzer Handwerkerzentrums, er sorgte in der Kantine der Potsdamer Staatskanzlei für zufriedene Gesichter.. Trotz der sicheren Jobs entschlossen sich die Maars zum Schritt in das freie Unternehmertum. „Wir haben es nie bereut – auch nicht in der aktuellen Krise“, sagte Andrea Maar bei einem Treffen mit der MAZ in Groß Kreutz.

Dort bringt Ehemann Guido die Feldküche jeden Donnerstag vor dem Netto-Verbrauchermarkt in Stellung. Schon um 11 Uhr, wenn der Groß Kreutzer noch den Sonnenschirm aufspannt, den Verkaufstisch montiert und die Kellen bereit legt, warten die ersten Kunden auf eine warme Mahlzeit. Seit Corona läuft der Verkauf anders. Die Stehtische sind verschwunden. Essen gibt es nur zum Mitnehmen. Einzeln muss an die Ausgabe herangetreten werden. Die Leute in der Schlange halten diszipliniert eineinhalb Meter Abstand zum Vordermann. Mit Kreide haben die Feldköche die Regeln auf eine Tafel geschrieben.

Mit Abstand warten die Fans der Feldküche, bis sie an der Reihe sind. Quelle: Frank Bürstenbinder

Heute gibt es Eisbein. Erster Kunde ist Benno Bleich. „So gut und günstig kann ich für mich gar nicht kochen“, schwärmt der Schenkenberger. Dass er zu den Stammkunden gehört, ist an seinen verschließbaren Eimerchen zu erkennen, die von Guido Maar als Transportbehälter ausgegeben werden. Andere lassen sich Fleisch, Linsen oder Erbsen in Kochtöpfe füllen.

Vier Standorte

Der Meister an den Kesseln und Thermobehältern hat alle Hände voll zu tun. Rund 60 Portionen Eisbein sind in wenigen Stunden verkauft. Für die Freitagsrunde in Lehnin Kaltenhausen wird die selbe Menge vorbereitet. Immer dienstags ist der Edeka-Parkplatz in Groß Kreutz an der Reihe. Jede Woche Mittwoch geht es nach Brandenburg zu Netto in der Potsdamer Straße. Für den Stellplatz zahlen die Nutzer Miete. „Der Absatz kann von Tag zu Tag leicht schwanken. Insgesamt haben wir in der Corona-Krise eine leicht sinkende Nachfrage. Wir wollen aber alle vier Standorte weiter bedienen. Denn die Leute warten auf uns“, ist Andrea Maar überzeugt.

Von Frank Bürstenbinder