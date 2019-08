Grundschule fordert Fußgängerampel an B 1

Groß Kreutz - Grundschule fordert Fußgängerampel an B 1 Schulleitung und Elternschaft der Groß Kreutzer Grundschule fordern eine Fußgängerampel an der B 1, damit Kinder sicherer die viel befahrene Bundesstraße überqueren können. Doch der Landesbetrieb hat darauf eine klare Antwort.

SPD-Gemeindevertreter Nico Faupel an einer der Verkehrsinseln an der Bundesstraße 1 in Groß Kreutz. Diese suggeriere falsche Sicherheit, sagt der dreifache Vater. Quelle: Marion von Imhoff