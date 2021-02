Von den ersten 29 Schnelltests waren alle negativ. In Groß Kreutz (Havel) kann sich das Kita-Personal ab sofort auf Corona prüfen lassen. Und zwar von geschulten Rathaus-Mitarbeitern.

Auch im Lockdown verzeichnen die Kitas einen hohen Betreuungsbedarf, denn nicht alle Eltern können sich selbst um ihre Kinder kümmern. Zum Schutz der Mitarbeiter haben erste Kommunen Corona-Schnelltests als freiwilliges Angebot eingeführt. So zum Beispiel in Groß Kreutz (Havel) und in Kloster Lehnin. Quelle: Dpa