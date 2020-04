Mittelmark

Das Corona-Virus hält sich hartnäckig. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind bis Donnerstag 330 (+ 22 zum Vortag) Personen erkrankt. Weiterhin sind die meisten Fälle (86) in Werder ( Havel) sowie in Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf, Michendorf, Schwielowsee, Nuthetal und Kloster Lehnin zu verzeichnen. 70 (+7) der infizierten Personen werden bisher stationär außerhalb von Potsdam-Mittelmark betreut.

Jetzt 15 Verstorbene

Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich gegenüber Mittwoch leider erneut um eine Person erhöht. Der Erkrankung sind sechs Menschen aus Werder ( Havel), zwei aus Beelitz, zwei aus Bad Belzig sowie jeweils einer aus Kloster Lehnin, Kleinmachnow, den Ämtern Brück und Niemegk sowie neu aus der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) erlegen.

Keine Aufnahmen in Potsdam

Erschwert ist die Situation für stationäre Neuaufnahmen. Nach dem Bergmann-Klinikum in Potsdam nimmt seit Mittwoch auch das St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam keine Covid-Patienten mehr auf. Alle anderen akuten Notfälle werden jedoch versorgt und nicht abgewiesen. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung für das Städtische Klinikum in Brandenburg an der Havel, dass die koordinierende Rolle für die Region Havelland-Fläming übernommen hat.

Noch mehr Verdachtsfälle

Aktuell befinden sich 144 (+ 9) Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter angestiegen und beträgt 1 611 (Vortag: 1425) Personen, davon wurden 247 (+16) negativ getestet und die restlichen befinden sich noch in der Abklärung.

Corona in Asylunterkunft

Seit Mittwoch steht fest, dass in der Unterkunft für Asylbewerber in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf ein Fall von Corona aufgetreten ist. Die Person wurde separiert, ebenso zwei Mitbewohner. Der Landkreis hat für diesen Fall schon im Vorfeld organisiert, dass in Teltow in der Potsdamer Straße an Covid erkrankte Asylbewerber getrennt untergebracht werden können. Eine Verlegung des bekannten Falls aus Stahnsdorf ist am Donnerstag erfolgt. Drei Personen befinden sich jetzt in angeordneter Quarantäne. Ein Lieferservice für Dinge des täglichen Bedarfs wurde organisiert und der Wachschutz verstärkt.

Von Frank Bürstenbinder