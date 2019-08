Groß Kreutz

In einem jungen Kiefernbestand zwischen Groß Kreutz und Krielow ( Potsdam-Mittelmark) ist am Freitag, 9. August, gegen 14.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zeitweilig waren die Landesstraße und der Bahnstrecke zwischen Potsdam und Brandenburg an der Havel gesperrt.

Zur Galerie Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) hatten am Freitagnachmittag alle Hände voll zu tun.

Noch ist nicht geklärt, warum das Feuer ausgebrochen ist. Der Rauch war über viele Kilometer zu sehen. Die Löscharbeiten sollen noch bis zum Abend laufen, hieß es.

Von MAZ