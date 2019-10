Deetz

In der Deetzer Ortslage kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Gartenlaube brannte in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz begannen die Kameraden mit den Löscharbeiten. Weitere Trupps der umliegenden Feuerwehren sicherten die Löscharbeiten ab.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle in Deetz ab. Quelle: Julian Stähle

Mit vereinten Kräften konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Waldstück und andere Gebäude verhindert werden. Die Feuerwehr war bis in den Abend beschäftigt, die letzten Glutnester zu löschen. Die Überreste der Gartenlaube wurden mit Löschschaum abgedeckt. Eine Person wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Unter Atemschutz bekämpften Feuerwehrleute den Brand. Quelle: Julian Stähle

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Besitzer versucht einen Ofen anzumachen. Dabei soll es zu einer kleineren Verpuffung gekommen sein, die den Brand auslöste. Die genaue Ursache muss erst noch ermittelt werden.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder