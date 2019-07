Damsdorf

Mit 150 Freikarten haben sich die Veranstalter des Konzertfestivals DamsRock bei den Feuerwehren der Region für ihr Ehrenamt bedankt. „Ihr leistet Hilfe ohne Gegenleistungen zu fordern, opfert eure Freizeit, kämpft gegen Feuer und Wasser. Deshalb seid ihr unsere Helden“, riefen die beiden Event-Manager Annika Magler und Oliver Schwarz am Montagabend Feuerwehrleuten aus Groß Kreutz ( Havel) und Kloster Lehnin beim vorgezogenen Auftakt der Rockveranstaltung zu.

Mitglieder der Lehniner Band Five geben ein Vorgeschmack auf DamsRock am 24. August. Quelle: Frank Bürstenbinder

Sieben Bands werden am 24. August auf der Damsdorfer Waldbühne auftreten. Für Magler und Schwarz stand schon bei den Vorbereitungen fest, dass die Großveranstaltung auch einem sozialen Zweck dienen soll. Deshalb übergaben die DamsRock-Macher 50 Freikarten an die Kameraden aus Kloster Lehnin, weitere 50 Tickets erhielten die Feuerwehrleute aus Groß Kreutz ( Havel). Noch einmal 50 Karten gehen an Brandschützer in Werder, Bad Belzig, Beelitz und in anderen Orten.

Damsdorfs Ortsvorsteher Kevin Bolz begrüßt die Teilnehmer der Dankeschönveranstaltung am Montagabend vor der Feuerwehr. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Als tolle Idee“, bezeichnete Kloster Lehnins Gemeindewehrführer Marko Riesenberg-Leo die Einladungen zum Rock-Spektakel. „Wir werden die Karten gerecht verteilen und für Stimmung beim Konzert sorgen“, sagte der Feuerwehrchef der MAZ. Für die Feuerwehren in Groß Kreutz ( Havel) nahm Gemeindevertretervorsteher Franz Herbert Schäfer die Freikarten. „Leider wird den Feuerwehrleuten zu wenig für ihre Arbeit gedankt. Deshalb ist heute ein besonderer Tag“, so Schäfer. Die 150 Freikarten haben einen Vorverkaufswert von 1800 Euro. Die Damsdorfer Waldbühne als Veranstaltungsort fasst rund 1000 Besucher. DamsRock findet im Rahmen des Damsdorfer Sommerfestes 2019 statt.

Von Frank Bürstenbinder