Jeserig

Sie haben den bekanntesten Garten in Jeserig. Jedes Jahr laden Dagmar und Klaus Kaaz Fuchsienfreunde in den Weißbirkenweg ein, um sie an der üppigen Blüte teilhaben zu lassen. So wird es auch am kommenden Sonntag, 28.Juli, sein. Die „Schöne Wilhelmine“, „Ambassador“, „Green Gold“ und die vielen anderen Arten zeigen sich von ihrer buntesten Seite. Und doch ist es diesmal anders.

Zur Galerie Kübelpflanzen sind die große Leidenschaft der Jeseriger Hobby-Gärtner. Dank reichlich Wasser aus der Leitung sind Fuchsien und Geranien gut durch die Hitze gekommen. Doch es gibt auch vor der eigenen Haustür erste Anzeichen, dass sich etwas verändert in der Pflanzenwelt.

Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren in dem 2500 Quadratmeter großen Refugium, dass zum Teil einem Waldgrundstück ähnelt. Seit die Gewächshäuser aus DDR-Zeiten ausgedient haben, erobern sich Kiefern den Platz. Unter ihrem lichten Schatten fühlen sich viele Fuchsien in ihren Töpfen wohl. Doch den Bäumen geht es nicht gut. Im zweiten trockenen Jahr in Folge werfen sie massiv Nadeln ab. Klaus Kaaz zeigt auf verkahlte Äste, die zur Erde hängen.

Schleichende Veränderungen

Ein Apfelbaum ist am Eingehen, auch an einer Eibe sind die Hitzeschäden nicht zu übersehen. „Ich wässere die Bäume schon gar nicht mehr. Das Defizit im Boden kann man nicht mehr ausgleichen“, berichtet der Hobby-Gärtner. Anderswo in Gärten machen die Fichten schlapp, bei Familie Kaaz färben sich Lebensbäume braun, nachdem sie sich 15 Jahre an ihrem Standort wohl gefühlt haben. Machtlos stehen die Jeseriger den Veränderungen gegenüber, die sich schleichend vor der eigenen Haustür breit machen.

Die ersten Lebensbäume sind nicht mehr zu retten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nur was ständig gegossen wird, erfreut sich mit einem Feuerwerk der Farben seines Lebens. Knallgelb leuchten die Blüten der Taglilien. Fuchsschwanz, Sonnenblumen, Malven und die tintenblaue Trichterwinde blühen um die Wette. Alles eingerahmt von einem gelben Meer der Sonnenhüte. Doch auch mitten in den Staudenbeeten wird es unheimlich. Wenn zum Beispiel exotische Gehölze plötzlich in die Breite gehen, wie der tropische Jacaranda mit seinen mimosenähnlichen Blättern, der eigentlich nur als Experiment gedacht war. Weil er auch einige Minusgrade verträgt, hat er die letzten Winter im Freiland gut überstanden – und wird immer größer.

Töpfe gegen Sturm schützen

Noch etwas fällt Dagmar Kaaz ein, wenn sie an das Wetter denkt. „Wertvolle Kübelpflanzen muss ich dauerhaft gegen Stürme schützen. Ungesicherte Töpfe werden von den heftigen Böen über Tische und Bänke geschleudert. So etwas gab es früher in der Häufigkeit nicht“, so die Fuchsien-Freundin. Ob Gleichgesinnte in ihren Gärten ähnliche Erfahrungen mit den Wetterextremen machen, dürfte am Sonntag von 10 bis 16 Uhr ein großes Thema bei Familie Kaaz sein. An die 100 Gäste am Tag ist für das gastfreundliche Ehepaar keine Seltenheit.

Kiefern lassen ihre Nadeln fallen und werden immer kahler. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar reicht der einmal wöchentlich einsetzende Regen nicht, um die Niederschlagsdefizite auszugleichen, doch insgesamt hat der Mikrokosmos Garten jedesmal erleichtert Luft geholt. Die Rosen blühten prächtig. Auch die wasserbedürftigen Hortensien und Rhododendren kamen dank menschlicher Hilfe gut über die großen Hitzetage. Behalten die Meteorologen recht, ist die nächste Hitzewelle schon im Anmarsch. Ihren Dreiviertel-Zoll-Schlauch rollen Dagmar und Klaus Kaaz noch lange nicht ein.

Von Frank Bürstenbinder