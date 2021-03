Bochow

Für 225.000 Euro ist das ehemalige DDR-Ferienlager in Neu-Bochow am Freitag versteigert worden. Wer der glückliche Bieter ist, durfte das Auktionshaus Karhausen auf Nachfrage aus Datenschutz-Gründen nicht verraten. 20 Bieter hatten sich dem Auktionator und Karhausen-Vorstandsmitglied Matthias Knake zufolge bereits vorab angemeldet, sodass die Versteigerung bei 90.000 Euro begann. Zunächst lieferten sich zwei Telefon-Bieter ein Rennen, mit 140.000 Euro stieg dann auch ein Online-Interessent hinzu.

Letztlich entschied der Telefon-Bieter die etwa siebenminütige Auktion für sich, der nach Eröffnung auch das erste Gebot abgegeben hatte. Das Interesse an dem leerstehenden und verwilderten Areal der Deutschen Bahn in einem Waldstück in Neu-Bochow war sehr groß. Bei Karhausen gingen insgesamt 600 Anfragen ein. 150 Interessenten besichtigten das einstige Betriebsferienlager des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW). Das Mindestgebot hatte bei 1000 Euro gelegen.

Entwicklung ist möglich

Die zehn in den 70er Jahren errichteten Bungalows sind sanierungsbedürftig bis abrissreif, das Schwimmbecken zugewuchert. Wie lange die Gebäude schon der Natur überlassen sind, ist unbekannt, aber für ehemalige Gäste des Ferienlagers dürfte die Anlage kaum wiederzuerkennen sein. Dennoch: „Es ist ein Areal, das durchaus Potenzial birgt“, sagte Matthias Knake. Es liegt zwar im Außenbereich, kann aber entwickelt werden. Dafür muss die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) je nachdem, was der Käufer nun vorhat, einen B-Plan erarbeiten und vom politischen Gremium beschließen lassen.

Große Resonanz nach dem Bericht

Nach dem MAZ-Bericht über die bevorstehende Auktion haben ehemalige Gäste des Ferienlagers Kontakt zu Sven Musielak gesucht, der die Facebook-Seite voller Erinnerungen an die DDR-Zeit dort betreibt. Manche kannte er sogar noch von früher. „Einige scheinen durch den Artikel aufgeweckt worden zu sein. Wir sind nun alle gespannt, wie es weitergeht. Ich würde nach wie vor gerne nur noch einmal dort hin, um Fotos machen“, sagt der einstige Potsdamer. Das wurde ihm wegen der Einsturzgefahr der Häuser zuletzt verwehrt. Spekuliert werde unter den Ferienlager-Freunden darüber, ob es sich jemand gekauft hat, um Bauland daraus zu machen. Dafür müsste aber der Eintrag im Flächennutzungsplan verändert werden.

Zwei Fragen bleiben bei Sven Musielak offen: Was ist aus dem damaligen Betreuer geworden, den alle „Manne“ genannt hatten? Und wo sind die Unterlagen vom RAW geblieben? Was den Erzieher angeht, so sind inzwischen weitere Fotos aufgetaucht und ein Hinweis dazu, dass dieser eigentlich Peter geheißen und in Potsdam anstatt in Werder gelebt haben soll. Er hatte viele Fotos aus der Ferienlager-Zeit, wie Sven Musielak erzählt. Die offiziellen Unterlagen scheinen indes verschollen. Die Deutsche Bahn konnte jedenfalls keine Auskunft darüber geben, wann die Bungalows errichtet wurden, wie lange sie schon leer stehen oder seit wann das Areal der Bahn gehört hatte. Auch Sven Musielaks Spurensuche blieb bisher erfolglos.

Was jetzt passiert

Wie geht es nun weiter? Die Bahn wird das alte Ferienlager im Regelfall am Montatsersten nach der vollständigen Bezahlung der 225.000 Euro an den Käufer übergeben. Mit diesem Zeitpunkt ist der Käufer dann auch der neue Besitzer. Normalerweise sollte der Kaufpreis nach vier bis sechs Wochen beglichen werden, heißt es in den Regeln des Auktionshauses.

Von Luise Fröhlich