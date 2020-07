Neu Bochow

Es riecht noch immer nach Rauch auf dem Grundstück der Gärtnerei am Bochower Plan. Dennis Kreutzer weiß seit jenem Samstag nicht, wie es weitergehen soll mit seinem Ein-Mann-Betrieb. „Ich bin noch in Schockstarre.“ Der Schaden gehe in die Zehntausende, einen Teil davon werde wohl die Versicherung übernehmen, aber eben nur einen Teil. „Jetzt kommen weitere Gutachter, ich soll den Schutt noch nicht wegräumen“. sagt der Neu Bochower.

Es war Samstag gegen 15.13 Uhr, als ein Nachbar Dennis Kreutzer mit lautem Rufen weckte. Es brenne, er habe die Feuerwehr schon informiert, die sei auf dem Weg, rief der Nachbar herüber. Dennis Kreutzer ist ihm dafür zutiefst dankbar. Er hatte sich gerade hingelegt, nachdem er noch den Sprenger für die Gewächshäuser angestellt hatte. „Ich bin weggesackt in den Schlaf wie ein Stein.“ Die Jalousien hatte er heruntergelassen, um sich für ein Stündchen besser ausruhen zu können. So bekam er von den Flammen nichts mit.

In aller Früh los

Schon früh um 4.30 Uhr war Dennis Kreutzer wie an jedem Arbeitstag aufgestanden, um seine Balkon- und Beetpflanzen auf Märkten und in Einkaufszentren der Region zu verkaufen. Um 13 Uhr war er wieder zu Hause gewesen, um sich kurz auszuruhen. Ein normaler Arbeitstag endet für Dennis Kreutzer um 21.30 Uhr, wenn er auch die Pflanzen in den Gewächshäusern versorgt waren.

„Ich schreckte aus dem Tiefschlaf auf, rannte raus und versuchte, an den Gartenschlauch zu kommen.“ Der Nachbar rief, er solle die Fahrzeuge auf dem Hof in Sicherheit bringen. „Da rannte ich zurück, fuhr die Wagen weg“, berichtet der 59-Jährige. Dann griff er zum Schlauch. „Aber es kam kein Wasser, da war irgendwo ein Knick drin.“ Die Folienzelte brannten, am großen Nussbaum züngelten die Flammen und griffen auf ein Nebengebäude über, dessen schwarze Ziegeln das Ausmaß des Brandes zeigen.

Verzweifelter Versuch zu löschen

Verzweifelt versuchte Dennis Kreutzer, an den zweiten Wasserhahn zu kommen, um zu löschen. Doch da stand er direkt vor der Feuerwand. „Ich kam nicht ran.“ Sein Gesicht war rot angelaufen, als die Retter eintrafen. „Die Feuerwehr war sehr schnell da“, lobt Dennis Kreutzer. „Viel mehr bekam ich nicht mehr mit.“

Es war ein Großaufgebot von Feuerwehren der umliegenden Orte, Polizei und Rettungsdienst eingetroffen. Auch ein Rettungshubschrauber landete.

Kameraden der Feuerwehr am Samstag am Bochower Plan. Quelle: Marion von Imhoff

Sanitäter brachten ihn zum Rettungswagen. „Aber mir geht es gut, ich werde hier gebraucht“, wandte sich der Gärtner ein, dessen Betrieb und Wohnhaus von den Flammen bedroht waren. Dennis Kreutzer wollte sich nicht wegbringen lassen.

Er wollte nicht weg

„Ich wollte nicht ins Krankenhaus. Natürlich war mein Puls hoch, ich war ja voller Adrenalin“, berichtet der 59-Jährige, der auf dem Grundstück allein lebt. Doch der Puls sei auch schnell wieder runter gegangen. Die Sanitäter redeten dem Verzweifelten gut zu und brachten ihn ins Krankenhaus. Nach einigen Stunden der Überwachung konnte Dennis Kreutzer wieder die Klinik verlassen.

Nun steht er vor dem Scherbenhaufen. „Der Brand, der interessiert viele, doch was der für mich bedeutet, das interessiert niemand mehr“, sagt er. Ein Nachbar fährt vorbei, hält am Gartenzaun und winkt Dennis Kreutzer aufmunternd zurück. Der winkt zurück, er scheint dankbar für die Geste.

Erschöpft und verzweifelt

„Ich bin niedergeschlagen, weil man nicht weiß, wie man weitermachen soll.“ Am Donnerstag werde er wieder zu arbeiten beginnen. „Als Selbstständiger ist es einfach schwierig. Man muss weitermachen, auch wenn man nicht mehr kann.“

Über ein paar Wochen hinweg hatte Dennis Kreutzer eine Saisonkraft als Helfer. Der Helfer komme erst im September zurück. Im Winter könne er ausruhen, „doch im Sommerhalbjahr arbeite ich, bis ich nicht mehr kann“.

Feuerwehreinsatz am Bochower Plan in Neu Bochow: Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus Groß Kreutz (Havel) und Kloster Lehnin rückten am Samstag zum Einsatzort aus. Quelle: Marion von Imhoff

In sieben Jahren könne er in Rente gehen, „doch so lange halte ich es nicht mehr aus“, sagt der Inhaber des Betriebes Gartenbau Dennis Kreutzer. Er verkauft Blumen für Beete und Balkonkästen, Gemüsepflanzen wie Gurken und Tomaten. Einen Nachfolger für seinen Betrieb gebe es nicht, „mein Sohn wird es nicht übernehmen“, so lohnten sich auch Investitionen nicht mehr.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Feuer kam, sei noch unklar. „Das wird noch alles untersucht.“ Ob an dem Wassersprenger etwas heiß gelaufen sei, könne er nicht sagen. Dennis Kreutzer wendet sich resigniert ab. Mehr möchte er nicht erzählen. Sein Gesicht und sein Blick sprechen Bände, wie es ihm geht. Er möchte sich noch einmal hinlegen. Am Donnerstag – es ist sein erster Arbeitstag nach dem Feuer –muss er wieder früh um 4.30 Uhr aufstehen. Diesen Rhythmus hat der Mann so verinnerlicht, dass er für diese frühe Uhrzeit keinen Wecker braucht. „Ich arbeite mit dem Sonnenlicht bis es mich im Juli, August erschlägt.“

Von Marion von Imhoff