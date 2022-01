Potsdam-Mittelmark

Zum Schutz gegen die Geflügelpest ordnet der Landkreis für Teile Potsdam-Mittelmarks die Stallpflicht für Geflügel an. Auch Geflügelausstellungen sind unter freiem Himmel in diesem Gebieten nicht mehr erlaubt. Betroffen sind im Landkreis die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) mit ihren Ortsteilen Götz, Deetz und Schmergow, in der Stadt Werder (Havel) die Ortsteile und Siedlungen Phöben, Neu Töplitz, Alt Töplitz, Göttin, Kemnitz und Leest. In Schwielowsee gilt die Stallpflicht für Hühner, Enten, Gänse und Co. im gesamten Gemeindegebiet. Im Amt Beetzsee sind die Ortsteile Päwesin, Roskow und Bagow von den Einschränkungen für Geflügelhalter betroffen. Auch in Beelitz und Beelitz-Heilstätten darf Geflügel vorerst nicht mehr unter freiem Himmel gehalten werden.

Verfügung tritt am 8. Januar in Kraft

Die „tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung“, mit der der Landkreis auf einen entsprechenden Erlass des Brandenburger Gesundheitsministeriums reagiert, tritt bereits am 8. Januar in Kraft. Alternativ zu geschlossenen Ställen können laut Verfügung die Tiere unter einer Vorrichtung gehalten werden, „die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung besteht“.

Geflügelausstellungen nur in geschlossenen Räumen

Sofern es noch nicht geschehen ist, haben Geflügelhalter zudem unverzüglich unter Angabe der Tieranzahl, der Nutzungsart und des Standorts ihre Geflügelhaltung beim Fachdienst Veterinärwesen im Landkreis anzuzeigen.

Auch Erkrankungen von Geflügel oder verendete Tier sind dem Fachdienst mitzuteilen. Geflügelausstellungen und -märkte dürfen in den genannten Gebieten des Landkreises nur in geschlossenen Räumen durchgeführt werden.

36.000 Tiere mussten getötet werden

Das zuständige Friedrich-Löffler-Institut schätzt derzeit das Risiko einer Übertragung des Geflügelpest-Erregers durch Wildvögel auf Hausgeflügelbestände als hoch ein. Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministerium wurden in diesem Herbst und Winter bereits vier Fälle bei Nutzgeflügel festgestellt. Dabei mussten insgesamt 36.000 Tiere getötet werden. Bei Wildvögeln wurden im Land Brandenburg bisher sechs Fälle der Geflügelpest nachgewiesen. Potsdam-Mittelmark war zwar noch nicht betroffen, aber vor allem die nordöstlichen Bereiche wurden jetzt als Risikogebiete eingestuft.

Von Jens Steglich