Jeserig

Der Bauhof der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel), der seinen Sitz in Jeserig hat, wird personell neu aufgestellt. Die Gemeindevertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, dass die drei derzeit nur für ein halbes Jahr jeweils beschäftigten Saisonkräfte nun fest eingestellt werden über das gesamte Jahr. Nur so sei die zunehmende Arbeit des Bauhofes zu bewältigen, heißt es seitens des Rathauses in Jeserig. Damit sind dort ab 2021 zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Derzeit liegt das Durchschnittsalter der Beschäftigten bei 53 Jahren. Binnen der nächsten zwei Jahren gehen zwei Mitarbeiter in den Ruhestand, darunter auch der Bauhofleiter. Zudem merkt die Verwaltung an, dass die Schere zwischen Sauberkeitsanspruch vieler Bürger und Kommunalpolitker bezüglich des Ortsbildes auf der einen und Vandalismus und Gleichgültigkeit zu diesem Thema auf der anderen Seite stetig mehr auseinander gehe.

Zum Bauhof gehören die Hausmeister der Gemeinde, die auch für die beiden Grundschulen, die sechs Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser etwa zuständig sind. Er übernimmt den Winterdienst, die Grünflächen- und Pflege der fünf kommunalen Friedhöfe. Fast 500.000 Quadratmeter Gesamtfläche fallen allein bei den Mäharbeiten an. Hinzu kommt die Müllentsorgung. Im Haushalt für das kommende Jahr sind dafür als Aufwand rund 500.000 Euro eingeplant. Die Aufwendungen 2019 lagen laut Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU) bei rund 590.000 Euro. Je Einwohner sind das etwa 70 Euro, bezogen auf die Fläche knapp 60 Euro je Hektar Gemeindefläche.

Anzeige

Neues Konzept für den Bauhof

Die Gemeindeverwaltung legte den Kommunalpolitikern ein umfangreiches Konzept vor, das auch detailliert das Arbeitspensum und die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge aufzählt. Die Aufgaben des Bauhofes sind beachtlich und nehmen auch zu wegen wachsender Neubaugebiete. Wegen veralteter Technik sei die körperliche Belastung immer höher. Auf 86 Krankentage kam der Bauhof im vorigen Jahr. So soll neue Technik auch zu mehr körperlicher Gesundheit führen. Für 157.000 Euro wird die Gemeinde 2021 unter anderem einen neuen Traktor, einen Kastenwagen und ein Anbaugerät für den Multicar anschaffen.

Das Konzept weist auch einen Vergleich mit den Bauhöfen Ketzin und Kloster Lehnin auf. Ketzin mit 6.531 Einwohnern beschäftigt 14 Festangestellte im Bauhof und eine Verwaltungskraft bei einer Fläche von 93 Quadratkilometern. Kloster Lehnin mit einer Gemeindefläche von 200 Quadratkilometern und 11.000 Einwohnern beschäftigt danach 18 Festangestellte und ebenfalls einen Verwaltungsmitarbeiter.

227 Hektar Straßen- und Parkplatz-Flächen ins zu betreuen, die Gemeindestraßen ergeben ein fast 90 Kilometer Streckennetz. Die Gemeinde mit rund 8600 Einwohnern umfasst eine Fläche von 100 Quadratkilometern.

Diese Arbeitsstunden kommen zusammen

17.000 Arbeitsstunden leistete der kommunale Bauhof im Jahr 2018, was rund 11,41 Stellen entspräche. Auch deswegen kommt nun der Personalzuwachs. Er hat als weiteren Hintergrund auch den Altersdurchschnitt der Belegschaft.

Allein 1.605 Stunden kamen in den Kitas zusammen, 1.500 in den Grundschulen. Zwischen September bis Dezember sind die Bauhofmitarbeiter anderthalb Tage pro Woche mit Ausfuhr und Entsorgung von Laubsäcken, den sogenannten Big Bags, beschäftigt. 2.641 Bäume sind zu pflegen. Interessant ist auch, dass die Quadratmeterflächen für gemeindeeigene Fahrbahnen in Deetz etwa bei 73.000 liegt und in Groß Kreutz bei 38.000, wo es ja wesentlich mehr Kreisstraßen und die B 1 gibt. Die Parkflächen, die der Bauhof betreuen muss, sind naturgemäß am größten dort, wo es die Pendlerbahnhöfe gibt, in Götz und Groß Kreutz. Immerhin 114.000 Quadratmeter sind Gehwege in der Gemeinde.

42 Tonnen illegaler Müll

78 Mülleimer müssen die Bauhof-Mitarbeiter leeren. Sorgen bereiten der Gemeinde, dass immer mehr Abfall anfällt. 42 Tonnen illegalen Müll haben die Gemeindearbeiter beseitigt. Dazu kommt noch eine komplette Küche, die Unbekannte in einem Wald entsorgten, oder Kleiderberge am Straßenrand. Acht öffentliche Spielplätze, zwei Pausenhöfe und sechs Kita-Spielflächen gehören an Betreuung zum Aufgabenfeld. Alle drei Monate müssen diese intensiv auf gefährliche Mängeln kontrolliert werden.

Bei Bränden rücken die Bauhof-Beschäftigten ebenso mit an, um zu helfen, wie bei Sturmschäden. Künftig werden weniger Aufträge an Fremdfirmen vergeben, denn laut Bürgermeister Kalsow herrschte bisher mit deren Bewältigung der Arbeiten auch häufig Unzufriedenheit. So wird der Bauhof nun auch selbst den Havelradweg grünpflegerisch betreuen, nachdem es Kritik von Bürgern und Verwaltung hagelte ( MAZ berichtete). Dessen Unterhalt durch eine Fremdfirma hat 2018 rund 11.200 Euro gekostet.

Von Marion von Imhoff