Groß Kreutz (Havel)

Die Gemeindevertreter von Groß Kreutz ( Havel) sind am Dienstagabend zu ihrer konstituierenden Sitzung im Jeseriger Rathaus zusammengekommen. „Ich begrüße die frisch gewählten Gemeindevertreter und die alten Hasen“, sagte Burghard Schröder ( SPD) in die Runde der Kommunalpolitiker.

Schröder übernahm anfangs als „Alterspräsident“ die Sitzungsleitung, bevor das Gremium Franz Herbert Schäfer ( CDU) mit zwölf Stimmen erneut zum Vorsitzenden der Gemeindevertretersitzung wählte.

Eric Vohn ist Vize-Vorsitzender

Gegenkandidat Eric Vohn ( FDP), aufgestellt von der Fraktion IG Havel, SPD und FDP, erhielt nur halb so viel Stimmen. Er wurde mit Nein-Stimmen der Linken zu Schäfers Stellvertreter gewählt. Zweite Stellvertreterin wurde Claudia Kirchhoff ( Die Linke).

Das Gremium besteht aus 18 Kommunalpolitikern plus dem hauptamtlichen Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU). Mit vier Stimmen zog die Interessengemeinschaft Havel in den Gemeinderat. Neu dabei ist unter anderem auch Nico Faupel ( SPD) als Fraktionschef.

Kalsow leitet Hauptausschuss

Klar wurde, dass seine Fraktion bestrebt ist, frischen Wind in das Gremium zu bringen. Doch mit den meisten Anträgen scheiterte die Fraktion.

So bleibt Bürgermeister Kalsow Vorsitzender des Hauptausschusses. Faupel hatte beantragt, die Position mit einem Gemeindevertreter zu besetzen aus „demokratischen Gründen“, sonst könne der Bürgermeister die Tagesordnung ja mit sich selbst vereinbaren. „Das sehen wir entspannter“, sagte dazu Marco Hintze.

Hintze hält dagegen

Er ist als Einzelwahlvorschlag in den Gemeinderat eingezogen und bildet mit der Götzer Wählerliste und der Freiwilligen Feuerwehr eine Fraktion aus drei Gemeindevertretern. „Jeder hat die Möglichkeit, Tagesordnungspunkte einzubringen. Wir sehen keinen Sinn, Dinge an dieser Stelle zu kontrollieren, wenn wir es an andere Stelle machen können.“

Die Linke stimmte dem zu: „Es wäre auch ein deutlich höherer Aufwand, wenn es einer von uns machen würde“, so Ingo Zeithammer (Linke).

Im Hauptausschuss vertreten sind von der CDU neben Schäfer noch Antje Biedermann und Andreas Gohlke, der auch Fraktionschef ist. Die Fraktion IG Havel, SPD, FDP entsendet Frank Birkholz, Schröder und Reinhard Keding in das wichtige Gremium. Für die Fraktion GFH geht Hintze in den Hauptausschuss und für die Linken Ingo Zeithammer.

Lieber mehr Bürger als Politiker

Auch mit dem Vorstoß, die übrigen Ausschüsse von drei auf fünf Mandatsträger aufzustocken, „weil das demokratischer wäre“, so Faupel, kam seine Fraktion nicht weit.

Dies würde eine große Belastung für die ehrenamtlichen Politiker darstellen, wenn statt neun Gemeindevertreter 15 in den drei beratenden Ausschüssen im Einsatz wären, war das Votum der anderen.

„Das hat auch den Vorteil, dass wir drei sachkundige Bürger dazu holen können“, sagt Gohlke. Vohn brachte vor, dass bei mehr Ausschussmitgliedern auch die Linke einen Sitz bekommen könnte. Die legte aber darauf keinen Wert. „Wir ziehen den Vorschlag zurück“, so Faupel.

Von Marion von Imhoff