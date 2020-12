Jeserig

Die Gemeindevertreter von Groß Kreutz ( Havel) haben am Dienstagabend den Haushalt für 2021 verabschiedet. Vorausgegangen war eine Debatte um die darin enthaltene Anhebung der Gewerbesteuer und Grundsteuern A und B. Sie bringen dem Haushalt rund 100.000 Euro Mehreinnahmen. So fiel die Entscheidung mit neun Ja- und sieben Nein-Stimmen denkbar knapp aus. Letztlich setzten sich CDU und Linke durch.

Zu denjenigen, die die Erhöhung heftig kritisieren, gehört Eric Vohn ( FDP), der insbesondere den Zeitpunkt der Steueranhebung in Frage stellt. In Corona-Zeiten dürften Steuersätze nicht erhöht werden, lautet die Kritik. Vohn geht aber noch weiter und nennt den Haushalt „eine bodenlose Frechheit“, weil darin ein Minus herausgearbeitet werde, obwohl die Gemeinde seit Jahren Gewinn mache.

Gespart und höhere Einnahmen

Katrin Steuer, Kämmerin und Vize-Bürgermeisterin von Groß Kreutz ( Havel), sagt dazu: „Die Gemeinde hat in den letzten Jahren sparsam und wirtschaftlich gearbeitet. Bis 2018 konnten Überschüsse erwirtschaftet werden“. Möglich sei dies durch höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer, „weil es vielen Unternehmen wirtschaftlich gut ging“. Zudem stiegen die Einnahmen aus Einkommenssteuer. Sparsame Haushaltsführung und Verkauf gemeindeeigener Grundstücke hätten dazu beigetragen. Verringert worden sei aber das Anlagevermögen.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretersitzung, Franz Herbert Schäfer ( CDU), kann die Kritik nicht nachvollziehen: „Die Anhebung der Steuer ist wirklich maßvoll und bedeutet für einen Eigenheimbesitzer beispielsweise Mehrkosten von 15 bis 30 Euro im Jahr. Das ist zumutbar.“ Bürger, die Mühe hätten, die Steuern zu zahlen, hätten die Möglichkeit der Stundung oder Erlass. Die Steuer sei seit vielen Jahren nicht erhöht worden.

Folgen der Pandemie unklar

Der Haushaltsplan umfasst im Ergebnishaushalt an Erträgen 16,1 Millionen Euro bei Aufwendungen von 17,8 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt sind 18,7 Millionen Euro an Einzahlungen angesetzt und 25,2 Millionen an Auszahlungen.

Offen ist noch, welche Auswirkungen die Pandemie auf den kommunalen Haushalt haben werden. Dazu werde erst eine Aussage in den kommenden Jahren möglich sein, so die Gemeinde. Der Schuldenstand der Kommune sinkt auf 1,37 Millionen Euro. Er lag 2009 noch bei 12,7 Millionen Euro. Getilgt werden 2021 rund 280.000 Euro bei einer Zinsbelastung von 9.000 Euro.

Geld für Gemeindestraßen

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht nötig. Mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnet die Kämmerin im Jahr 2025. An Gesamtsteuereinnahmen sind für 2021 rund 6,8 Millionen Euro angesetzt. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen liegen laut Haushaltsplan bei 3,36 Millionen Euro. Vorsichtig schätzt die Kommune die Gewerbesteuer auf 2,34 Millionen Euro, die Wirtschaftsentwicklung verlangsame sich, zudem seien die Auswirkungen der Pandemie noch nicht abschätzbar. Von gut 2,9 Millionen Euro Einkommenssteuer geht der Haushaltsplan aus.

Erstmals gibt es mit 500.000 Euro ein Budget zur Sanierung von Gemeindestraßen. Wohin das Geld fließen soll, ist Thema im Bauausschuss, der dafür nach Angaben von Katrin Steuer eine Prioritätenliste erstellen wird. „Einen grundhaften Ausbau von Gemeindestraßen, also eine echte Investition, hat es in den letzten Jahren im Gemeindegebiet nicht gegeben“, so Steuer.

Anbau kostet 3 Millionen Euro

An beiden Grundschulen der Kommune gibt es „noch immer erheblichen Sanierungsbedarf“, heißt es seitens der Gemeinde. An Investitionen schlägt vor allem der Anbau mit zehn neuen Klassenräumen der Jeseriger Grundschule zu Buche, die sich über einen hohen Zuwachs an Schülern erfreut. Vor fünf Jahren besuchten 167 Jungen und Mädchen die Einrichtung, heute sind es 261 Kinder. Von gut 3 Millionen Euro Gesamtkosten für den Anbau geht die Gemeinde aus, wovon im Haushalt 2021 zunächst 1,5 Millionen Euro eingeplant sind. „Wir hoffen auf Zuwendungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm“, so Katrin Steuer. „Derartige Investitionen sind aus dem Haushalt einer Kommune schwer zu meistern.“

Für die Grundschule Groß Kreutz, deren Schülerzahl bei 169 seit Jahren in etwa gleich ist, sind 1,5 Millionen Euro für Außenanlagen und Innensanierung eingeplant. Die Schule soll barrierefrei werden und einen Aufzug bekommen.

Löschfahrzeuge für 700.000 Euro

Die Schenkenberger Feuerwehr bekommt ein Löschfahrzeug (MLF) für 250.000 Euro, die Ortswehr Groß Kreutz für 445.500 Euro ein Tanklöschfahrzeug, 265.000 Euro der Summe erhält die Gemeinde als Förderung dazu. Ausgeliefert wird das Fahrzeug nach jetzigem Stand 2022.

Der Personalaufwand liegt bei 7,2 Millionen Euro für die 73 Gemeindemitarbeiter. 27 arbeiten im Rathaus und 27 in den sechs Kitas und zwei Horten. Im Bauhof wird die Mitarbeiterzahl im kommenden Jahr von 9 auf 12 wachsen bei insgesamt 1,5 neuen Stellen. Das haben die Gemeindevertreter Dienstagabend ebenfalls beschlossen. Der Bauhof erhält zudem einen neuen Traktor, Kastenwagen und Multicar für 150.000 Euro.

Von Marion von Imhoff