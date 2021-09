Potsdam-Mittelmark

Früher, als die Partei im Westen der Republik mehr als heute als Schmuddelkind galt, mit dem niemand etwas zu tun haben sollte, zog die Linke, die damals noch PDS hieß, sogar junge Leute an. In den 1990er und in den Nullerjahren legte die Partei von Wahl zu Wahl zu, hatte Wortvirtuosen wie Gysi zu bieten und wurde so etwas wie eine Volkspartei des Ostens – bis ein schleichender Niedergang begann, der an diesem Sonntag in einem Desaster seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Die Bundestagswahl hat auch im Potsdamer Umland zwei große Verlierer hinterlassen: die Linke und die CDU. Rote und schwarze Hochburgen wurden regelrecht geschleift.

„Ich bin erschrocken“

Werner Wienert, der langjährige Vorsitzende der Nuthetaler Linken, hat keine richtigen Worte dafür, was mit seiner Partei gerade passiert. „Ich bin erschrocken über das Ergebnis. Ein bisschen habe ich es erwartet, aber dass es so schlimm kommt, hätte ich nicht gedacht“, sagt er. Der Nimbus als Vertreter ostdeutscher Interessen hat sich in Luft aufgelöst – auch in der einstigen Hochburg Nuthetal, wo die Linken seit 2003 stärkste Kraft in der Gemeindevertretung sind und zwei Bürgermeisterwahlen gewonnen haben.

Betteln um Regierungsbeteiligung

Das Stimmgewicht der Partei schrumpfte am Sonntag im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 in Nuthetal fast um die Hälfte. Auf 9,8 Prozent (-8,7) sind die Linken in der Gemeinde abgerutscht. Und selbst Wienert sagt Sätze wie diese: „Ich bin total unzufrieden mit der Linken.“ Diese ständige Anbiederung, dieses Betteln um Regierungsbeteiligung habe ihm gar nicht gefallen.

Streit um „Lifestyle-Linke“

Auch nicht gefallen hat ihm die Debatte um Sarah Wagenknecht, die nach ihrem Buch und ihrer Abrechnung mit den „Lifestyle-Linken“ es zumindest für kurze Zeit mit einem Ausschluss-Antrag aus ihrer Partei zu tun bekam. „Das muss aufhören“, sagt Wienert, der aber auch wahltaktische Erwägungen von vormaligen Linke-Wählern als eine Ursache für den Absturz sieht. „Wir haben 600 000 Wähler an die SPD verloren. Diese Wähler haben sich gesagt: Wir stärken lieber die SPD, um eine CDU-geführte Bundesregierung zu verhindern“, so Wienert, der noch hinzufügt: „Das kann man verstehen.“

Aber auch auf lokaler Ebene und unten an der Basis ist das Feuer weg. „Ich stand allein am Wahlstand. Wir haben keine Leute mehr“, sagt Wienert. Er rät in der Krise: „Luft holen und neu anfangen. Und wir brauchen ein Ziel: Wo wollen wir eigentlich hin?“

„Laschet ist kein Zugpferd“

Die langjährige CDU-Hochburg Werder (Havel) erlebte jetzt bereits den zweiten Dämpfer. Denn schon vor zwei Jahren setzte sich die SPD bei der Landtagswahl mit 24,1 Prozent klar gegen die Christdemokraten durch, die bei 17,0 Prozent landeten. Bei der Bundestagswahl davor sah das Bild noch ganz anders aus: Die CDU gewann 2017 in Werder deutlich mit 29,9 Prozent gegenüber der SPD mit 17,9 Prozent.

Am Sonntag verlor die Partei, die hier seit Jahrzehnten den Bürgermeister stellt, fast die Hälfte dieser Stimmen und belegt mit 17,1 Prozent den zweiten Platz. Woran das liegt? „Ich hätte einen anderen Kandidaten als Armin Laschet an der Spitze gesehen. Er ist kein Zugpferd. Sicher hat er viel auf die Beine gestellt und verdient dafür auch Respekt, aber er kriegt in der Bevölkerung zu wenig Zuspruch“, sagte Hermann Bobka, CDU-Fraktionschef in Werder.

„Wir machen weiter“

Ob das Ergebnis der Bundestagswahl auch einen Einfluss auf Wahlen in der Kommunalpolitik haben wird, würde letztlich in der Hand der Wähler liegen. „Wer nüchtern entscheidet, der sieht und weiß, was die CDU für Werder geleistet hat“, so Hermann Bobka. Er sehe nach wie vor eine stabile Basis der Christdemokraten in Werder. „Wir machen weiter“, sagte er. Mit Freude verfolgte am Sonntag Steven Bahl, SPD-Ortsvereinschef in Werder, die Auszählung der Wahl-Resultate. „Wir hätten gedacht, dass es knapper wird und freuen uns natürlich sehr“, sagte er der MAZ am Montag.

Newcomerin spricht junge an

Nicht nur Olaf Scholz habe die Wähler dazu bewegt, ihr Kreuz bei der SPD zu machen, sondern auch die Direktkandidaten und -kandidatinnen wie Sonja Eichwede in Werder, meint er. Seine Vermutung: Die neue Generation fühle sich durch solche Newcomerinnen wie die 33-jährige Richterin besser vertreten. Nach dem zweiten Sieg über die CDU in Werder ist das neue Ziel klar: „Als nächstes wollen wir die Kommunalwahl gewinnen“, sagt Steven Bahl.

Auch der große Rückhalt für die CDU in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) scheint zu schmelzen. Dort zeigt sich ein ganz ähnlicher Trend wie bei den Nachbarn in Werder. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die CDU noch klar vorn mit 30,4 Prozent, die SPD auf Rang zwei mit 20,1 Prozent. Bei der Landtagswahl 2019 wendete sich das Blatt und die Sozialdemokraten zogen vorbei, wenn auch etwas knapper als in der Blütenstadt. Sie erreichten 25,8 Prozent und die CDU 21,6 Prozent. Am Sonntag verloren die Christdemokraten in Groß Kreutz (Havel) ganze 13,7 Prozent gegenüber ihrem Resultat von 2017. Die SPD gewann klar mit 30,4 Prozent.

Teure Fettnäpfchen

Dieses Ergebnis war für Martin Szymczak, den Kreis-CDU-Vorsitzenden aus Groß Kreutz (Havel), enttäuschend. Wenn er aber den deutschlandweiten Trend betrachtet, kam es wenig überraschend. „Dass unsere lokalen Ergebnisse sehr stark von der bundespolitischen Stimmung abhängen, ist klar. Die Fettnäpfchen, die Armin Laschet nicht ausgelassen hat, kommen uns jetzt teuer zu stehen“, sagte er. Er sieht aber auch eine allgemeine Wechselstimmung im Land.

Von Jens Steglichund Luise Fröhlich