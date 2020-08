Groß Kreutz

Ein verglastes Gewächshaus hat am Montag gegen 11.10 Uhr in der Alten Gartenstraße in Groß Kreutz in voller Ausdehnung gebrannt. Nach Angaben von Zeugen soll der Brand von Innen heraus entstanden sein. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nachbarn haben die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie ein Knallgeräusch und Feuerschein entdeckt hatten.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittler schließen jedoch eine Selbstentzündung nicht aus. Zu der Schadenshöhe kann die Polizei eigenen Angaben nach noch keine Aussage treffen.

