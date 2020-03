Dieser Kosmetikerin aus Götz vertrauen Roland Kaiser und andere Stars

Götz

Dieter Hallervorden, Heinz Hoenig, Roland Kaiser und Ute Freudenberg. Sandra Dannenberg (39) hat sie alle kennengelernt. Auf Bällen, am Set, bei Freunden. Eigentlich wollte die Visagistin für Funk und Fernsehen Lehrerin werden. Doch dann würde es die Fotos einer strahlenden Frau mit langen Haaren neben vielen Promis am Eingang zu ihrem Studio nicht geben.

Aus der gebürtigen Potsdamerin ist eine staatlich anerkannte Kosmetikerin geworden, die alle Seiten ihres Traumberufs genießt. Mal fährt sie für ein paar Stunden nach Berlin oder Potsdam, um einem übernächtigten Star die Falten fortzuzaubern. Dann legt sie ebenso professionell in ihrem Götzer Studio einer müden Verkäuferin eine Gesichtsmaske auf, massiert den Rücken einer Rentnerin von nebenan, versorgt Teenager mit dem neuesten Party Make-up.

Ratgeberin und Psychologin in Personalunion

„Ich habe meinen Beruf gefunden, weil er so viele Facetten hat. Was genau meiner Persönlichkeit entspricht“, meint die Anti-Aging-Expertin, die auch als Fitnesstrainerin, Fotomodell und Moderatorin bekannt ist. Für viele ihrer Kunden ist sie mit der Zeit zur Ratgeberin und Psychologin geworden. Da versteht es sich von selbst, dass Verschwiegenheit zu den wichtigsten Tugenden ihrer Profession gehört. Es möchte auch nicht jeder Promi am nächsten Tag in der Zeitung lesen, von welchen Pickeln er erlöst wurde.

Sandra Dannenberg vor der Wand mit ihren Promi-Fotos. Quelle: Jacqueline Steiner

Vor zwölf Jahren machte sich Sandra Dannenberg in Götz mit einem Kosmetikstudio selbstständig. Die Eltern hatten ihr zuvor zwei Jahre lang die Ausbildung an einer privaten Bildungsstätte finanziert. Der Liebe wegen war sie aufs Land gezogen. Im Dorf blieb die Mutter einer schulpflichtigen Tochter trotz privater Wendungen. Das einstige Stadtkind hat die Havel und die Götzer Berge mit ihren Wäldern schätzen gelernt.

Hündin gehört zum Inventar des Studios

„Das Landleben erlaubt es mir, am Tag Geschäftsfrau zu sein, doch in der Freizeit kann ich durch die Gegend stiefeln, wie es mir gefällt. Das macht mich glücklich“, beschreibt die Kosmetikerin ihr Lebensgefühl. Allein ist die bodenständig gebliebene Single-Frau bei ihren Ausflügen keineswegs.

Sandra Dannenberg vor ihrem Kosmetikstudio. Quelle: Jacqueline Steiner

Nicht von ihrer Seite weicht Wilma. Die eineinhalbjährige Puggle-Hündin, eine Kreuzung aus Mops und Beagle, braucht viel Bewegung. Dank der Ausbildung in einer Hundeschule ist Wilma so wohl erzogen, dass sie inzwischen zum Inventar des Kosmetikstudios gehört. Die Kundschaft hat sich an den tierischen Begleiter der Stylistin gewöhnt. Auf einer Decke liegend, verfolgt die Hündin friedlich, wie ihr Frauchen fremde Haut bedampft, reinigt oder schminkt.

Immer mehr Männer entdecken die Kosmetik

Wenn Sandra Dannenberg aus dem Nähkästchen plaudert, spielen auch Männer eine Rolle. Zwar sind die Herren der Schöpfung noch immer in der Minderheit, wenn es um professionell gepflegte Haut geht. „Aber der Trend zeigt in die andere Richtung. Männer fragen nicht mehr hinter vorgehaltener Hand nach einem Termin. Kosmetik bekommt in ihrer Welt einen völlig neuen Stellenwert“, ist die Götzerin überzeugt.

Sandra Dannenberg arbeitet mit Ultraschall, um Vitamine und Hyaluronsäure in die unteren Hautschichten einzuschleusen. Sie strahlt Hornhaut mittels Kristallen ab, Mikrodermabrasion genannt, und kennt sie sich mit Fruchtsäurepeeling aus. Jünger, schöner und unverbrauchter will ihre Kundschaft aussehen. Doch Wunder kann die Kosmetikerin in ihrem pink-grün angestrichenen Behandlungsraum nicht versprechen: „Das Altern lässt sich nicht aufhalten, aber verzögern.“

Dannenberg freut sich auf die 40

Doch wie kommen Frau oder Mann am Morgen ganz schnell zu einem ausgeschlafenen Teint – und zwar ohne professionelle Hilfe? Auch dafür hat Sandra Dannenberg einen Rat: „Eine Gesichtsmaske ist fix aufgelegt. Doch am besten schon am Abend an eine Nachtcreme denken. Die kann auch von Rossmann sein.“ Mit ihrem eigenen Alter geht die attraktive Götzerin unbefangen um. „Ich werde im Sommer 40 – und bin im Leben angekommen. Ich freue mich drauf.“

Von Frank Bürstenbinder