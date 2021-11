Groß Kreutz

Gegen 9.15 Uhr bretterte am Dienstag in der Bahnhofstraße in Groß Kreutz ein Mann mit seinem Wagen erst gegen eine Laterne und dann gegen einen Zaun. Der 24-Jährige versuchte daraufhin, zu Fuß zu flüchten. Aufmerksame Passanten stoppten ihn jedoch und hielten ihn fest, bis hinzugerufene Polizisten zum Ort des Geschehens kamen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann getrunken – er pustete 1,5 Promille. Einen Führerschein besitzt er auch nicht. Entstandener Schaden: mehr als 10.000 Euro.

Von MAZ