Alle reden von der Landtagswahl. Doch für die rund 8500 Einwohner in den acht Ortsteilen von Groß Kreutz ( Havel) geht es am 1. September auch um die Zukunft des hauptamtlichen Bürgermeisters. Dieser heißt seit 2003 Reth Kalsow. Der Schenkenberger gehört der CDU an. Für die nächsten acht Jahre wirft er erneut seinen Hut in den Ring. „ Groß Kreutz ( Havel) ist auf einem guten Weg. Ich möchte dafür sorgen, dass es in Zukunft dabei bleibt“, sagte der einzige Bewerber der MAZ.

Gute Chancen

Die Chancen könnten nicht besser stehen. Wegen der am selben Tag stattfindenden Neuwahl des Brandenburger Landtages dürfte das Ziel des Amtsinhabers an der Wahlbeteiligung nicht scheitern. Kalsow sollte es gelingen mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten auf sich zu vereinigen, um das sogenannte Quorum zu erreichen. Und noch etwas: der Amtsinhaber hat keinen Gegenkandidaten.

Aus den Schulden geführt

Vor 16 Jahren sah die Lage anders aus. Mit der Gründung der neuen Großgemeinde wollten sechs Kandidaten Bürgermeister werden. Der Schenkenberger Gastwirt Kalsow setzte sich durch. Vor acht Jahren blieb mit Reinhard Rabe-Rademacher ( SPD) ein letzter Mitbewerber übrig. Er verlor. Inzwischen mag sich offenbar keine politische Kraft mehr mit dem Mann in der Wählergunst messen, der das einst mit knapp 20 Millionen Euro in der Kreide stehende Groß Kreutz ( Havel) bis fast in die Schuldenfreiheit führte.

Bürgermeister Reth Kalsow übergibt den symbolischen Fahrzeugschlüssel für ein neues Kommunalfahrzeug an Bauhof-Leiter Uwe Noak. Mit einem neuen Konzept soll der Bauhof und die Zusammenarbeit mit Partnern schlagkräftiger gestaltet werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Also alles gut für Kalsow? „Die Gemeinde ist heute wirtschaftlich stabil und hat ihre Handlungsfähigkeit zurück. Daran war vor Jahren nicht ohne weiteres zu denken. Heute können wir uns eine neue Kita in Jeserig für 3,3 Millionen Euro ohne Kredit leisten“, beschreibt der Bürgermeister die finanzielle Lag von Groß Kreutz ( Havel). Doch Kalsow weiß, dass auch ein langjähriger Bürgermeister nicht vor Betriebsblindheit geschützt ist.

Ortsvorsteher murren

„Deshalb rede ich mit den Menschen. Sie können mich auf der Straße ansprechen, im Rathaus, bei Veranstaltungen. Ich bin einfach da“, sagt Kalsow, der seine Bodenhaftung auch unter Beweis stellt, wenn er jährlich als DJ zum Schenkenberger Oktoberfest Musik auflegt. Für das lauter werdende Murren der Ortsvorsteher in den kleinen Ortsteilen wie Deetz, Schmergow, Krielow und Bochow hat Kalsow Verständnis. Dort ist mit der Kommunalwahl die IG Havel zur bestimmenden politischen Kraft geworden.

Kritik wegen Scheinkandidatur

„Die Ortsvorsteher sind von ihren Bürgern gewählt worden, um etwas in den Dörfern zu bewegen. Der Bürgermeister muss die gesamte Gemeinde im Blick haben. Auch in den kleinen Ortsteilen passiert doch etwas. Und was die Ausweisung von Bauland und die Sanierung der maroden L 86 anbelangt, kämpfen wir gemeinsam um Lösungen“, so Kalsow. Kritik an seiner jüngsten Scheinkandidatur für den Kreistag, um Stimmen für die CDU zu ziehen, lässt der Bürgermeister nicht gelten. Wäre es Hauptverwaltungsbeamten erlaubt ein Kreistagsmandat anzunehmen ohne auf ihren Job zu verzichten, hätte er es unbedingt getan, so Kalsow.

Eine Menge Arbeit

Sollten ihm die Wähler erneut das Vertrauen aussprechen, sieht Kalsow noch eine Menge Arbeit vor sich. Der Radweg in Götz vom Bahnhof in die Ortslage soll realisiert werden. Für den Bauhof ist ein neues Konzept in Arbeit. Im Herbst ist der Entwurf für einen neuen Flächenentwicklungsplan zu diskutieren, die Schulen müssen weiter modernisiert werden, auf der Kläranlage soll mit Fördermitteln eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung entstehen.

