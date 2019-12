Neuer Wassertank für Pflege der Bäume

Groß Kreutz (Havel)

Die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) lässt im Jahr gut 50 bis 60 Bäume neu pflanzen. Insgesamt gibt es nach einer Schätzung von Bürgermeister Reth Kalsow ( CDU) einige Tausend Bäume auf Gemeindegrund. Sie in den acht Ortsteilen zu wässern, obliegt in den Sommermonaten dem kommunalen Bauhof. Um die Arbeit der neun Mitarbeiter zu erleichtern, ist für das kommende Jahr der Kauf eines Wassertanks geplant, der etwa 20.000 Euro kosten soll. Genutzt werden könne dieser auch bei Bekämpfung von Waldbränden, nannte Kalsow als weiteres Ziel der Investition. Ebenso ist im Haushalt die Anschaffung eines Minibaggers für 45.000 Euro geplant.

Der Gemeindevertreter Torsten Rocksch aus Groß Kreutz empfahl, neue Bäume gleich mit einer Drainage zu pflanzen, damit sie lichter gewässert werden können. So könnten die Bäume gleich ausreichend gewässert werden mit Dutzenden Litern Wasser, ohne das Wasser durch Verdunstung oder Abfließen verloren ginge.

Pro gepflanztem Baum geben die damit beauftragten Firmen eine dreijährige Aufwuchsgarantie. In den Hitzesommern der vergangenen Jahre hätten die Firmen aber teilweise aufgegeben und Bäume kurzerhand nachgepflanzt, wenn der Setzling nicht angegangen sei.

Das Thema der Baumpflege habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt, so Kalsow in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nun überlege die Verwaltung, ob wegen der Dürremonate inzwischen auch große Bäume zu wässern seien.

Dem Bauhof obliegt auch die Grünflächenpflege auf den kommunalen Friedhöfen, der Winterdienst und die Abfallentsorgung. Die Gemeindeverwaltung beklagt dazu, dass ein Teil der Bürger Sauberkeit immer mehr missachte, andere Bürger wiederum stellten erhöhte Ansprüche daran. mai

Von Marion von Imhoff