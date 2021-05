Groß Kreutz: Vierer-Bande will Blitzer abbauen – Flucht über angrenzenden Acker scheitert

Groß Kreutz

Vier junge Männer wurden in der Nacht zu Dienstag in Groß Kreutz Ausbau erwischt, als sie einen stationären Blitzer abbauen wollten. Ein Passant hatte das kurz vor Mitternacht der Polizei gemeldet. Als die Beamten in ihrem Streifenwagen anrückten, versuchten die vier, filmreif über einen Acker abzuhauen. Die Polizisten konnten die jungen Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren aber stoppen. Sie waren mit einem Pkw zum Tatort angereist. Diesen untersuchten die Beamten anschließend eingängig. Dabei entdeckten sie im Kofferraum des Wagens Kfz-Kennzeichen, drei Pylonen und ein Straßenschild. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass die Gegenstände allesamt gestohlen waren. Den Blitzer wollten die vier abbauen und ebenfalls mitnehmen, heißt es im Bericht der Polizei vom Dienstag. Gegen die vier jungen Männer wurden Strafanzeigen gefertigt, der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben.

Von Philip Rißling