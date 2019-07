Deetz

„Es ist motivierend, wenn sie redet. Ohne große Umschweife nennt sie die Probleme auf unserem Planeten beim Namen. Das kommt an bei den jungen Menschen.“ Mit Hochachtung spricht Vincent Bartolain (18) aus Deetz von der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg. An den von ihr ausgelösten „Schulstreiks für das Klima“, die zur globalen Bewegung „ Fridays for Future“ geworden ist, beteiligt sich Bartolain jede Woche als Unterstützer und Mitorganisator – auch in den Ferien.

Urlaub unterbrochen

Für den jüngsten Auftritt der 16-jährigen Thunberg in Berlin am vergangenen Freitag hat der Deetzer sogar seinen Zelturlaub auf der Insel Rügen unterbrochen. Auch wenn dafür einige Stunden Zugfahrt fällig waren. Für Bartolain geht es ohne Auto. Der Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen zur Landtagswahl im Wahlkreis 16 setzt für die persönliche Mobilität ganz auf Busse und Bahn – und kann deshalb ein Lied auf die Schwächen und Lücken im ÖPNV singen: „Auf dem Groß Kreutzer Bahnhof gibt es immer noch keinen Fahrkartenautomaten.“

Gegen bekannte Namen Vincent Bartolain trat 2017 dem Brandenburger Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen bei. Ein Jahr später gründete er in der Havelstadt die Grüne Jugend. Seit diesem Jahr ist er ehrenamtlicher Kreisgeschäftsführer. Mit dem neuen Schuljahr bereitet sich der Deetzer am Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder auf das Abitur vor. Im Wahlkreis 16 muss sich der 18-jährige Schüler als Direktkandidat gegen bekannte Namen wie Franz Herbert Schäfer von der CDU, Andreas Bernig (Linke) und Udo Wernitz ( SPD) behaupten. Der Wahlkreis umfasst den Altkreis Brandenburg und die Brandenburger Stadtteile Görden und Plaue. Bei der Landtagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen. Mit der ersten Stimme wird der Direktkandidat als Abgeordneter des Wahlkreises gewählt. Mit der zweiten Stimme entscheiden die Wähler über die Partei und die Sitzverteilung im Landtag.

Jeden Morgen macht sich Bartolain auf den Weg von Deetz nach Werder, wo er das Ernst-Haeckel-Gymnasium besucht. Der Einsatz von mehr Linien auch außerhalb der Schulzeiten auf dem Lande und die Verdichtung der Bahntakte zwischen Berlin und Brandenburg werden immer zu den politischen Zielen des Gymnasiasten gehören, auch wenn er es am 1. September nicht auf direktem Weg in den Brandenburger Landtag schaffen sollte.

Direktkandidat Vincent Bartolain (l.)im Wahlkreis 16 zusammen mit Wahlleiter Henryk Liebrenz, Direktkandidat René Blumenthal im Wahlkreis 17 und Kreisverbandssprecherin Yvonne Leue. Quelle: Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg an der Havel

Doch noch gibt sich Bartolain im hauptsächlich ländlich geprägten Wahlkreis 16 kämpferisch. Ein Politikwechsel, der mehr junge Leute und grüne Ansichten möglich mache, sei überfällig, ist der ehrenamtliche Geschäftsführer des Kreisverbandes der Bündnisgrünen in Brandenburg an der Havel überzeugt. Er sei kein Anhänger von Autoverboten, sagte er der MAZ. Dafür müssten die Straßen für Radfahrer sicherer gemacht werden.

Energiewende unausweichlich

Auch zur Braunkohle hat Bartolain eine klare Meinung: „Der Kohleausstieg muss vor 2038 kommen, um schneller etwas für die Klimarettung zu tun. Wir erleben gerade ein weiteres trockenes Jahr mit unterdurchschnittlichen Ernten und hoher Waldbrandgefahr mit dem Götzer Berg vor der Haustür. Diese Entwicklung sollte jeden Menschen nachdenklich machen.“ Zwar sei seiner Meinung nach eine Energiewende unausweichlich, doch müssten die Bürger auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft mitgenommen werden. Kein Freund ist Bartolain von Windrädern im Wald, der grünen Lunge Brandenburgs.

Greta Thunberg, hier bei ihrem Auftritt in Berlin, ist für Vincent Bartolain ein großes Vorbild. Quelle: Paul Zinken/dpa

Schon als Kind war Vincent Bartolain für Umwelthemen sensibilisiert. Als Neunjähriger wünschte er sich einen grünen Pullover mit roter Sonne und der Aufschrift „Atomkraft? Nein Danke“. An Fukushima war noch nicht zu denken, doch von Tschernobyl hatte der Junge schon gehört. Im großen Hausgarten ist er mit Obst und Gemüse aus dem famlieneigenen Anbau groß geworden. „Mein Opa war Imker. Er hat mir viel über die Zusammenhänge in der Natur erklärt“, erinnert sich der Direktkandidat.

Bildung und schnelles Internet

Wo es für die Jugend in der Bildung hakt, bekommt der Gymnasiast fast jeden Tag zu spüren. „Lehrerwechsel, hoher Krankenstand, Stunden sind verloren. Das fällt uns auf die Füße, wenn das so weitergeht“, befürchtet Bartolain. Er fordert mehr Anstrengungen des Landes in die Lehrerausbildung und Personalausstattung der Schulen. Längst überfällig ist für den jungen Deetzer die flächendeckende Versorgung Potsdam-Mittelmarks mit schnellem Internet. Erst mit erheblicher Verspätung läuft jetzt ein von Bund und Land gefördertes Ausbauprogramm an.

Von Frank Bürstenbinder