Groß Kreutz

Am Deetzer Knie ist es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Gütermotorschiff und einem Floß gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren dort zwei Gütermotorschiffe in entgegengesetzten Richtungen unterwegs und bewegten sich jeweils nah am jeweiligen Ufer.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Mitte fuhr ein Floß, das plötzlich vom Kurs abkam und auf eines der Gütermotorschiffe zusteuerte. Das versuchte noch, seinen Kurs zu ändern, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen.

Von MAZonline