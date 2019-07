Groß Kreutz (Havel)

Ein solches Bürgerbüro hat wohl landesweit kaum ein Politiker: Hakan Yüksel ( CDU), neugewählter Gemeindevertreter von Groß Kreutz ( Havel), hört sich die Sorgen der Bürger in seinem Dönerladen an. Das kleine Restaurant in der Potsdamer Straße in Groß Kreutz betreibt der heute 48-jährige gebürtige Niedersachse zusammen mit seiner Frau Katrin Yüksel. Eröffnet hat das Ehepaar den Imbiss vor 15 Jahren. Hakan Yüksel hat türkischstämmige Wurzeln und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Freude über das Mandat war Hakan Yüksel bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats anzusehen, er lächelte viel an diesem Abend im Juni im Sitzungssaal des Rathauses in Jeserig.

Hakan Yüksel vor seinem kleinen Restaurant in Groß Kreutz. Quelle: JACQUELINE STEINER

Angestellte vertritt ihn am Dönerspieß

Hakan Yüksel lächelt überhaupt viel. Er ist ein freundlicher, sofort sympathisch wirkender und offen auf die Menschen zugehender Mensch, er duzt schnell.

Um sein Mandat annehmen zu können, hat er eine Mitarbeiterin für die Sitzungstermine angestellt, die ihn während der langen Abende im Rathaus in seinem Dönerladen vertreten wird. Denn schon einmal hatte Hakan Yüksel ein Mandat errungen für den Gemeinderat. 2014 war das. Damals jedoch musste er die Aufgabe aus Zeitgründen wieder aufgeben. Das politische Ehrenamt vertrug sich nicht mit dem zeitzehrenden Job am Dönerspieß. „Ein zweites Mal soll das nicht passieren. Wenn man sich schon aufstellt, muss man dabei bleiben.“

Kunden sprechen über Sorgen

Hakan Yüksel erzielte für die Wahl des Gemeinderates mit einigem Abstand immerhin das drittbeste Ergebnis der CDU mit 282 Stimmen. Was motivierte ihn, in die Kommunalpolitik zu ziehen? „Ich möchte mitkriegen, was hier alles passiert. Ich möchte mir auch die Sorgen der Bürger anhören. Da ich sowieso von morgens bis abends hier bin und gerne zuhöre, laden viele ihre Probleme und Fragen bei mir ab. Dann kann ich den Menschen auch ein wenig helfen, ein bisschen etwas zu ändern.“ Es geht um Kitaplätze, Straßenausbau und Radwege, um alles also, was die Menschen umtreibt.

Berufliches Glück als Gastronom gefunden Der gelernte Maschineneinrichter Hakan Yüksel hat sein berufliches Glück als Gastronom gefunden. Sein kleines Dönerrestaurant in Groß Kreutz möchte er weiter betreiben. „Dass ich in meinem gelernten Beruf gearbeitet habe, ist so lange her. Das würde ich nicht mehr ausüben.“ Der Dönerladen brummt: „Wir haben gut zu tun und sind sehr zufrieden. Zwischen 100 bis 200 Kunden am Tag kommen vorbei.“ Die Renner sind neben den Pizzen die Döner. Hakan Yüksel selbst isst seinen Döner am liebsten „komplett und mit der Chilisoße“. Die Kinder möchten beruflich alle ihre eigenen Wege gehen – ermutigt vom Vater, „was ihr auch macht, macht es mit Herz!“

Der Dönerladen als Bürgerbüro? Hakan Yüksel lacht: „Ja, es ist wirklich so.“ Bei ihm brauchen die Groß Kreutzer keinen Termin, sie wissen, dass sie den hochgewachsenen und sportlich wirkenden Mann zwischen 11 und 20 Uhr in „ Hakans Imbiss“ finden. „Ich bin da und wir können diskutieren.“ Er könne alles nur weiterleiten. „Wir müssen dann alle im Gemeinderat zusammen abstimmen, ob es geht.“

Für den Ausbau der L 86

Auch durch seine Kundschaft ist Hakan Yüksel zur Kandidatur ermutigt worden. Stark machen möchte er sich auch für die jungen Groß Kreutzer. Denn auch die kommen oft vorbei. Seine Vorstellungen für Groß Kreutz: „Es ist schon viel passiert hier. Und es ist enorm, wie die Gemeinde gewachsen ist. Überall wird gebaut.“ Doch die Dauerthemen Ausbau der L 86 zwischen Deetz und Groß Kreutz und eine bessere Bahntaktung brennen auch ihm unter den Nägeln.

„Natürlich gibt es hier auch Probleme, Sorgen der Menschen wegen der Flüchtlinge, auch wenn Groß Kreutz davon nicht so betroffen ist.“ Parteizugehörigkeit spiele für ihn keine Rolle. „Wir wollen eine Lösung finden, dass wir alle hier friedlich leben können.“ Wer unzufrieden sei, dem sagt er: „Schaut mal in den Westen Deutschlands, was bei uns schon alles gemacht worden ist und was dort mittlerweile vielleicht saniert werden muss. Es geht uns hier top. Auch finanziell. Es gibt nichts zu meckern hier.“

„Der Osten hat sich schnell erholt“

Hakan Yüksel ist türkischstämmig und Wessi: „So kann man das auch sagen.“ Er lacht. „Als ich kurz nach der Wende nach Ostdeutschland kam, habe ich schon einen kleinen Schock bekommen. Es waren damals zwei Welten. Es fehlte die Farbe hier. Ich finde aber, der Osten hat sich unheimlich schnell erholt.“

Die AfD holte im Wahlkreis 4, zu dem Groß Kreutz ( Havel) zählt, bei den Kreistagswahlen 15,1 Prozent der Stimmen. Das ist das beste Wahlergebnis der Partei von allen Wahlkreisen in Potsdam-Mittelmark. „Die Leute wollten Flüchtlingen helfen, aber nicht in diesen Massen. Das ist schief gelaufen. Die Leute, die die AfD gewählt haben, sind ganz normale Menschen wie andere auch. Sie sind nicht bösartig, ich komme mit denen allen gut klar. Man muss die Mitte finden. Ich sehe da keinen rassistischen Hintergrund. Jeder hat seine freie Meinung und darf die vertreten“, sagt Hakan Yüksel. Er selbst werde stets respektvoll behandelt.

Seine Haltung zur AfD

„Ich spreche mit denen, die AfD wählen, ich habe keine Berührungsängste.“ Probleme müssten besprochen werden. 1999, als er ins Land Brandenburg kam, habe er Fremdenfeindlichkeit gespürt. „Wer von außerhalb kam, wurde schief angeguckt. Die wussten damit nichts anzufangen.“ Er sei zu Dorffesten gegangen und habe sich vorgestellt.“ Damals räumte Hakan Yüksel mit einigen Vorurteilen auf.

Mit einigen ehemals Rechten komme er gut klar mittlerweile. „Die sind älter geworden und haben gesehen, dass Gewalt nicht der richtige Weg ist. Dass man mit Reden Probleme besser lösen kann. Groß Kreutz ist kein gefährlicher Ort. Ausländerhass gibt es hier nicht.“

Gebürtiger Niedersachse

Hakan Yüksel ist in Goslar im West-Harz geboren. Seine Eltern sind 1965 als Gastarbeiter aus der Türkei in die Stadt mit heute rund 50.000 Einwohnern gezogen. Dort absolvierte er eine Ausbildung zum Maschineneinrichter. „Das ist etwas ganz anderes, ich weiß, aber ich habe als junge Bengel, als ich gelernt habe, in der Gastronomie nebenbei Geld verdient und es hat mir Spaß gemacht.“

1999 zog er nach Krielow, er baute mit seiner aus Brandenburg stammenden Ehefrau ein altes Haus aus. Ins Land Brandenburg zog es ihn der Liebe wegen. Anfangs arbeitete Hakan Yüksel bei Mannesmann, doch als der Betrieb schloss, wechselte er die Branche und fing als Angestellter bei dem Dönerimbiss im Einkaufszentrum Wust an. Später eröffnet er einen eigenen Imbiss in Beeskow. Von dort wechselte er nach Groß Kreutz, stellte zunächst einen Imbisswagen an einem Discounter auf, um dann sein Geschäft in den Räumen einer früheren Fleischerei zu eröffnen.

„Es ist wie eine Familie hier“

Katrin und Hakan Yüksel haben drei Kinder. Ein Sohn studiert, der zweite hat gerade das Abitur gemacht, die Tochter wechselt auf ein Gymnasium.

Ein älterer Mann kommt herein. Seine Frau sei im Krankenhaus, er habe ihr versprochen, für sich zu kochen. Also geht der Rentner zu Hakan Yüksel und kauft sich einen Döner.

„Wir duzen uns hier alle“, sagt Hakan Yüksel. „Ob alt oder jung. Es ist wie eine Familie hier. Es macht richtig Spaß. Wer neu zugezogen ist, sieht, wie wir miteinander umgehen.“

Von Marion von Imhoff