Potsdam-Mittelmark

Die ausrangierte Couch landet umgekippt im Gebüsch, am Feldweg stehen herrenlose Müllsäcke und am Eingang zum Wald wurden Dachpappen oder alte Reifen hinterlassen. Solche Funde illegalen Mülls sind im Potsdamer Umland an der Tagesordnung. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden sie noch sichtbarer – und seitdem hat es sich nicht gebessert, wie MAZ-Nachfragen ergaben. Im Gegenteil: Mancherorts hat sich das Problem sogar noch verschlimmert.

In der Gemeinde Groß Kreutz zum Beispiel haben illegale Müllablagerungen in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, wie Bürgermeister Reth Kalsow (CDU) berichtet. Die Verwaltung misst das an der Fülle des Containers, der auf dem Bauhof nur für wild abgestellten Müll bereitsteht. Im Jahr 2019 kamen 120 Kubikmeter zusammen, die von der Gemeinde entsorgt wurden. Voriges Jahr waren es schon 40 Kubikmeter mehr. Besonders traurig: „Überwiegend wird Sperrmüll, der kostenlos von zu Hause oder beim Wertstoffhof entsorgt werden kann, auf öffentlichen Flächen abgelegt“, sagt Reth Kalsow.

Bauhof fährt zusätzliche Runden

Im vergangenen halben Jahr hätten aber auch die Kleidungsabfälle zugenommen. Bauschutt mache einen geringeren Anteil aus. Alle Ortsteile der Gemeinde betrifft das Problem, so der Bürgermeister. Erst vor einer Woche wurden etwa entlang des Triftweges zwischen Bochow und Groß Kreutz ein Sofa und Hausabfälle hinterlassen. Am Montag säumten aussortierte Kleider einen Feldweg in Jeserig, die der Bauhof beseitigen musste. Zusätzlich zur Müllrunde, bei der die Bauhof-Mitarbeiter alle Papierkörbe leeren, fahren sie zu solchen Stellen, die von den Bürgern gemeldet werden, erklärt Reth Kalsow.

Reth Kalsow, Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) Quelle: Luise Fröhlich

Besonders beliebt bei den Schmutzfinken sind in Groß Kreutz Wald- und Feldwege sowie Ackerflächen und die Glascontainerplätze. Wenn es sich um größere Mengen handelt, kann die Gemeinde die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark (APM) um Hilfe bitten und mit der Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises zusammenarbeiten.

Kosten für Entsorgung steigen

Ralf Buschalsky ist Teamleiter dieser Behörde und bestätigt für den gesamten Landkreis, dass wilde Müllablagerungen in der Natur zugenommen haben. 2019 kamen fast 700 Tonnen herrenloser Müll zusammen, wobei die Entsorgungskosten laut Abfallbilanz bei 225.000 Euro lagen. Vorwiegend handelt es sich um Bauschutt, Altholz, Teerpappe, Sperrmüll, Asbest und Autos. Die Umweltsünder sind wegen fehlender Hinweise und Spuren kaum zu ermitteln.

Private Waldbesitzer ärgern sich bei Brück im wieder über riesige Müllberge, die in ihrem Forst illegal abgekippt wurden. Quelle: Privat

Im Vergleich zu 2018 ist zehn Prozent mehr illegaler Müll abgekippt worden. Die Statistik für das Jahr 2020 liegt aktuell noch nicht vor. Vize-Landrat Christian Stein (CDU) hatte aber schon im Herbst vorigen Jahres vor einem überdurchschnittlichem Anstieg der Entsorgungskosten illegalen Mülls gewarnt. „Die starke Zunahme der Abfallablagerungen stieg über die Jahre kontinuierlich und ist unseres Erachtens auf die stark gestiegenen Deponiepreise zurückzuführen“, sagt Ralf Buschalsky.

Immer mehr Müll auch in Werder

Auch in der Stadt Werder fällt seit Herbst 2020 zunehmend illegaler Müll auf. Seitdem sackt der Bauhof etwa zehn Kubikmeter pro Woche ein, was aber nur einen Teil der Abfälle abdeckt. Um die größeren Mengen kümmert sich der Landkreis, die Stadt greift nur unterstützend ein. „Es wäre angesichts der Mengen für den Landkreis auch kaum leistbar, hier zeitnah tätig zu werden. Im Gegenzug stellt uns das Landratsamt einen Container zur Verfügung“, erklärt Stadtsprecher Henry Klix.

Überwiegend handelt es sich um Hausmüll, aber auch Bauschutt. Häufig sind es auch in Werder und den Ortsteilen immer die gleichen Müll-Stellen: die Strecke zwischen Werder und Kemnitz, der Töplitzer Ortseingang (von der Autobahn kommend) oder der Parkplatz Grelle in Petzow. Ebenfalls ärgerlich: Teilweise steckt in den städtischen Papierkörben schon kurz nach der Leerung wieder Hausmüll, wodurch die Behälter schnell wieder voll sind.

Die Gemeinde Kleinmachnow teilte am Montag mit, dass die Ausgaben für die Beseitigung illegalen Mülls für 2021 steigen werden. Sie hätten bereits jetzt ein Ausmaß angenommen, das die Kosten der vergangenen Jahre im gleichen Zeitraum deutlich übertrifft. Über das Maerker-Portal gehen bei der Verwaltung fast täglich Hinweise zu neuen Müllablagerungen ein.

Müll-Funde am Wegesrand in Kleinmachnow. Quelle: Gemeindeamt Kleinmachnow

Wälder an Autobahnen besonders frequentiert

Gegen Abfälle in den Wäldern des Potsdamer Umlandes kämpft weiter die Oberförsterei mit Sitz in der Landeshauptstadt. „Das Problem ist gleichbleibend schlimm“, bilanziert der Leiter Holger Hendtke gegenüber der MAZ. Häufig finden die Waldarbeiter Gewerbemüll, aber auch Abfälle, die bei Renovierungen anfallen. „Hotspots sind bei uns Autobahnausfahrten, an denen es schnell in den Wald geht“, berichtet Holger Hendtke. Groß Glienicke sei ebenfalls ein Schwerpunkt-Gebiet, was sich die Oberförsterei auch mit der Nähe zu Berlin erklärt.

Privater Sperrmüll kommt kostenlos weg Sperrmüll, der in privaten Haushalten anfällt, können Mittelmärker kostenlos dienstags bis samstags auf den Wertstoffhöfen der Abfallwirtschaft APM in Niemegk, Teltow und Werder entsorgen. Zweimal im Jahr holt die APM nach vorheriger Anmeldung den Sperrmüll auch direkt von zu Hause ab. Unter 033843/30678 muss die Art und die Anzahl der sperrigen Stücke angegeben werden. Auch eine Online-Anmeldung ist möglich. Abfälle aus Bauarbeiten im Haus oder in der Wohnung zählen nicht zum Sperrmüll, so zum Beispiel Altreifen, Laminatbretter, Duschen oder PVC-Bretter. Diese können ebenfalls bei den Wertstoffhöfen entsorgt werden. Für einige von ihnen werden Gebühren fällig.

Wald bräuchte mehr Zeit für Pflege

Die Waldarbeiter müssen viel Zeit in den Abtransport von Müll investieren, den sie eigentlich in die Pflege des Waldes stecken würden. Und letzteres wäre dringend nötig: „Nach den drei Trockenjahren geht es dem Wald generell nicht gut. Das sieht man, wenn man mit einem offenen Blick durch die Gegend läuft“, so der Leiter der Oberförsterei. Während der Anstieg der wilden Müllablagerungen im vorigen Frühjahr mit dem Lockdown und der Schließung der Wertstoffhöfe in Zusammenhang gebracht werden konnte, ist das aus Sicht der Förster jetzt nicht so eindeutig.

Von Luise Fröhlich