Jeserig

Ein neuer Anfängerkurs startet im November bei den Line Dancern in Jeserig (Groß Kreutz/Havel). Am 4. November 2021, 18.15 Uhr, geht es am Grünen Weg 4 mit zwei Schnupperstunden los.

„Line Dance ist Sport, Fitness und Freizeitunterhaltung mit Tänzern und Tänzerinnen jeden Alters“, teilt der Verein mit. Man benötige dazu keinen Partner, denn der Partner sei die Gruppe. „Jeder tanzt für sich, und doch alle miteinander.“ Der Verein besteht seit mittlerweile 15 Jahren.

Line Dance hat sich zu einer eigenständigen Tanzart entwickelt, die Ihre Wurzeln in der Countrymusik hat, aber heute auch zu aktuellen Pop- und Chart-Songs getanzt wird.

Line Dance für Anfänger und Wiedereinsteiger

Aufgrund der regen Nachfrage biete der SV Fire Boots Linedance Jeserig ab November den Kurs für Anfänger und Wiedereinsteiger an. Anmeldungen sind ab sofort möglich per Mail an fireboots@gmx.de oder unter 0172/1415198.

Mehr über den Verein und seine Aktivitäten erfährt man im Internet unter www.fireboots.club.

Von MAZ