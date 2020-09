Jeserig

Wie hört es sich an, wenn Darth Vader aus der Kultfilmreihe Starwars atmet? Genauso, wie ein Jeseriger Feuerwehrkamerad, der mit schwerem Atemschutzgerät einen Brand bekämpft. Am Dienstagvormittag hat eine 28-jährige Feuerwehr-Frau Zweitklässlern der Jeseriger Grundschule vorgeführt, wie es sich anhört, durch ein Ventil zu atmen: laut und mühsam.

Ihr Feuerwehr-Kollege Kevin Wendler berichtet den Kindern, wie alles funktioniert. Ein Messgerät, dass der Brandbekämpfer bei sich trägt, zeigt an, wie viel Luft noch in der Pressluftflasche ist. „Der Anzeiger ist auch im Dunkeln beleuchtet, so dass man auch in stark verrußten Räumen noch sehen kann, wie viel Luft zum Atmen noch bleibt“, sagt Kevin Wendler.

Pfeifton drängt zur Eile

Ein lauter Pfeifton, „klingt wie eine Eisenbahn“, sagt Wendler dazu, schlägt Alarm, wenn nur noch wenig Luft zum Atmen bleibt. „Spätestens dann muss man den Rückweg antreten“, erzählt der Jeseriger Feuerwehrmann Michael Schulze. Auch er opfert an diesem Tag seine Freizeit, um den Jungen und Mädchen das Feuerwehrwesen näher zu bringen. „Es ist für uns das Zeichen, ich habe nur noch 50 bar, das bedeutet noch für eine Minute Luft.“

Zweitklässler der Jeseriger Grundschule vor einem Einsatzfahrzeug der Jeseriger Feuerwehr. Kevin Wendler und Michael Schulze (l.) zeigen den Kindern die Technik. Quelle: Marion von Imhoff

Der Jeseriger engagiert sich für die Jugendfeuerwehr. Der 26-Jährige arbeitet im Justizvollzug und hat an diesem Tag frei.

So teuer wie ein Einfamilienhaus

Die 22 Schüler der 2 a staunen. Sie sind an diesem Vormittag zum Wandertag aufgebrochen zur Jeseriger Feuerwehr. Der Weg ist nur wenige hundert Meter weit, aber was die Kinder im Feuerwehr-Gerätehaus der Jeseriger Wehr erwartet, überrascht sogar ihre Klassenlehrerin Carolin Discher. „Ich bin überrascht, was für große Fahrzeuge die Jeseriger Feuerwehr hat“, sagt die Pädagogin. „Ich habe auch sehr viel selbst heute dazugelernt.“

Michael Schulze opfert als ehrenamtlicher Feuerwehrmann seit Jahren schon seine Freizeit für die Jeseriger Wehr. Quelle: Marion von Imhoff

Die Fahrzeuge stecken voller Technik und haben teils so viel gekostet, wie ein Einfamilienhaus. „Mit 250.000 Euro kann man für ein Fahrzeug schon rechnen“, berichtet Michael Schulze. „Es ist erstaunlich, was die Kommunen finanziell stemmen.“

Nachwuchsförderung für die Feuerwehr

„Wir zeigen ein Mal im Jahr Schülern unsere Technik“, sagt Michael Schulze. „Das ist für uns Kinder- und Jugendförderung. Wir hoffen, auf diese Weise auch Feuerwehr-Nachwuchs zu gewinnen.“ Von den Zweitklässlern sind schon einige in der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Jeserig. Die zählt immerhin 20 Mitglieder. Doch weiterer Nachwuchs wird gebraucht. „Unser Altersdurchschnitt steigt, es ist immer gut, neue Kräfte hinzuzugewinnen“, sagt Michael Schulze.

Kevin Wendler engagiert sich für die Jugendfeuerwehr in Jeserig. Quelle: Marion von Imhoff

30 aktive Einsatzkräfte stark ist die Freiwillige Feuerwehr Jeserig. Jedes fünfte Mitglied ist eine Frau. „Das ist ein relativ hoher Anteil“, sagt Michael Schulze. Er arbeitet als Fahrzeugschlosser bei ZF Getriebewerk. Um 21 Uhr an diesem Tag beginnt seine Nachtschicht, dennoch lässt er es sich nicht nehmen, den Kindern die Technik der Brandbekämpfer zu zeigen. „Wir wollen Interesse wecken, aber auch zeigen, wie man sich im Brandfall verhält.“ Dafür opfert er seine Freizeit: „Das machen wir ja alle.“

Und was kommt bei den Kindern am besten an? „Dass man löschen kann“, sagt Penelope. Tatsächlich gehört zu dem Tag auch mit dem Feuerlöschschlauch spielerisch ein Holzhaus zu löschen, das so groß ist wie eine Kasperle-Bühne. Und natürlich sind die Flammen nur aufgemalt.

Von Marion von Imhoff