Jeserig

Die Jeseriger Feuerwehr hat ein Pferd aus höchster Not gerettet. Das halb blinde Tier war, wie erst jetzt bekannt wurde, am Samstag nahe Jeserig in einen Teich gestürzt. Nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Carsten Groth ist das Pferd zuvor von einer Koppel bei Gollwitz ausgebrochen. Es muss mehrere Kilometer gerannt sein, bevor es in die Nähe des Erdeloches geriet und in den Teich fiel.

Dass das Tier überhaupt gerettet werden konnte, ist reiner Zufall. Ein Angler war es, der das Pferd entdeckte. Der Mann alarmierte sofort die Feuerwehr. Der Schecke war da bereits in höchster Not. Er stand bis zum Hals im Wasser. „Das Pferd wäre ohne Hilfe ertrunken. Es kam aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser“, berichtet Groth.

Ans rettende Ufer gezogen

Ein Spezialfahrzeug, ein Teleskoplader, zieht das Pferd ans rettende Ufer. Quelle: Feuerwehr Jeserig

Der Alarm „Tier in Not“ erreichte die Feuerwehr um 11.20 Uhr: Mit 18 Kameraden und drei Fahrzeugen rückte die Jeseriger Wehr aus. Die Freiwillige Feuerwehr Deetz eilte mit sechs Rettern, einem Fahrzeug und ihrem Rettungsboot herbei.

Für Retter nicht ungefährlich

Schnell war klar, in welcher lebensgefährlichen Lage das Pferd war. Es war bereits völlig entkräftet und ausgekühlt.

Der Besitzer des Schenkenberger Reiterhofes, Lothar Schulze, erschien. Pferdehalter jedoch soll ein Mann aus Götz sein, dem die Pferde immer wieder weglaufen. Schulze brachte einen Teleskoplader mit, um den Wallach ans rettende Land zu ziehen.

Feuerwehrmänner beruhigen des völlig entkräftete Tier, das aber schon wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Jeserig

Schon öfter ausgebrochen

Das Pferd hörte die nahenden Personen und versuchte immer wieder vergeblich, an Land zu kommen. „Es konnte nur die Vorderhufe auf das Ufer setzen.“ Zwei Kameraden sprangen sofort ins Wasser, um das Tier zu beruhigen. Sie brachten eine Tragschlaufe unter dem Bauch des Pferdes an. Höllisch mussten die beiden Feuerwehrleute aufpassen, nicht von einem Huf getroffen und verletzt zu werden.

Schließlich gelang es mit vereinten Kräften, das völlig entkräftete Tier etwa eine Stunde nach der Alarmierung an Land zu ziehen. Zwei Feuerwehrmänner kümmerten sich um das Pferd. „Das Pferd erholte sich schnell“, so Carsten Groth.

Nach Angaben des Einsatzleiters brachte ein Bekannter des Halters das Tier zur tierärztlichen Versorgung. Der Wallach gehört nach Angaben von Lothar Schulze zu sechs weiteren Tieren, die schon öfter in den vergangenen Tagen ausgebrochen waren. Dabei sollen die Pferde auch auf die Bundesstraße 1 geraten sein.

Von Marion von Imhoff