Von Nordrhein-Westfalen in die Mittelmark: Der 24-jährige Jonas Helberg aus Gummersbach ist der neue Jugendreferent des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel). Mit Musik will er frischen Wind in die Jugendarbeit bringen. Helberg spielt Trompete und Gitarre und startete direkt einen Gitarrenkurs. „Leider konnte der nur sechsmal stattfinden, dann kam der Corona-Lockdown“, sagt er. In Pandemie-Zeiten kommen die jungen Menschen vor allem digital zusammen.

Sein erster Eindruck vom neuen Zuhause: „Ganz anders als in meiner Heimat. Dort ist es hügeliger“, sagt Jonas Helberg. Seit September lebt er in Wust. Sein Vorgänger Sascha Hartwig räumte, wie berichtet, nach 13 Jahren den Posten des Jugendreferenten. Die Stelle wurde ausgeschrieben, als sich Jonas Helberg nach dem Ende seines Anerkennungsjahres gerade deutschlandweit bewerben wollte. „Ich habe jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er. In der Übergangszeit waren persönliche Treffen erlaubt. So konnte er sich gut einarbeiten. „Ich bin super aufgenommen worden und habe neben dem Gitarrenkurs einen neuen Jugendkreis gegründet.“

Als Jonas Helberg neun Jahre alt war, wurde er Mitglied des CVJM in Gummersbach. Er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, hat zwei ältere Geschwister und bekam den Glauben nicht aufgezwungen. „Wenn man älter wird, trifft man irgendwann selbst die Entscheidung“, erzählt er. Im Verein fand er zum Glauben und es machte es ihm so viel Spaß, dass er als Jugendlicher ehrenamtlicher Mitarbeiter wurde. Am CVJM-Kolleg in Kassel absolvierte er eine Ausbildung zum Erzieher und Jugendreferenten. In Kassel brachte er sich auch selbst das Gitarrespielen bei, indem er Anleitungen auf der Videoplattform Youtube folgte.

Seine Arbeitswoche sieht bunt gemischt aus, ist aber momentan wegen der Corona-Bestimmungen hauptsächlich von Distanz geprägt. Mit den Gruppen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen trifft sich Jonas Helberg online, an der Grundschule in Groß Kreutz konnte er zumindest vor dem Shutdown Fünft- und Sechstklässler in Sachen Computer fit machen und auch für die Weiterführung des Gitarrenkurses suchte er nach digitalen Lösungen.

Für die jungen Menschen in Groß Kreutz ( Havel) habe der Verein eine große Bedeutung, denn aus ihm würden starke Gemeinschaften abseits und auch nach der Schule hervorgehen. „Im CVJM findet man immer schnell Kontakte, deshalb habe ich mich hier auch schnell zu Hause gefühlt. Die Strukturen sind überall ähnlich“, sagt Jonas Helberg. Mit seiner Arbeit spricht er die Jugendlichen ab dem Konfirmanden-Alter an.

Von Luise Fröhlich