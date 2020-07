Groß Kreutz (Havel)

Sascha Hartwig hört als Jugendreferent beim Verein Christlicher Junger Menschen (CVJM) in Groß Kreutz ( Havel) auf. 13 Jahre lang war er dort Wegbegleiter vieler junger Menschen. Bis zu 100 Jugendliche kommen in etwa pro Woche vorbei, nutzen die Angebote. Wer als Jugendreferent junge Menschen ins Leben begleitet, muss am Puls dieser Generation sein. Als Sascha Hartwig mit 29 Jahren in Derwitz diesen Job antrat, war das noch so. „Es waren auch noch meine Themen, die die Jugendlichen interessierten.“ Sascha Hartwig war dicht dran.

„Früher habe ich gedacht, ich mache ewig Jugendarbeit, aber man wächst raus“, sagt der bald 43-Jährige. „Ich habe nicht mehr so das Interesse, da bei den Themen auf dem Laufenden zu sein.“

Studium in Kassel

Als Jugendreferent sollte man nach zehn Jahren nachdenken, etwas Neues anzufangen. „Das ist zwar kein Gesetz, aber man prägt sehr stark als Typ die Arbeit. Es ist gut, wenn neuer, frischer Wind reinkommt“, sagt Sascha Hartwig. Das lernte der gebürtige Berliner schon beim einjährigen Vorpraktikum in Duisburg und dreijährigem Studium an der Hochschule des CVJM in Kassel.

Diese 13 Jahre, was haben sie Sascha Hartwig bedeutet? „Unsere Arbeit ist schwierig, weil ich am Ende des Tages nichts in der Hand habe. Ich kann sagen, es waren viele Kinder da“, doch die Zahl zeige nicht, ob es ein guter Tag gewesen sei. Was bleibt dann? „Ich habe viele Leben begleitet von jungen Menschen, die als Kind zu uns gekommen sind, die jetzt eine Ausbildung machen, geheiratet, die ersten Kinder in die Welt gesetzt haben. Das zu sehen, ist das Schönste an der Zeit, auf die ich zurückblicke.“ Junge Menschen, die vielleicht eine schwierige Kindheit gehabt und dennoch eine „tolle Entwicklung genommen haben und nun auch selbst Eltern sind. Das ist etwas sehr Wertvolles, daran teilhaben zu dürfen. Man ist ja Teil des Lebens für einige geworden.“

Stelle wird wieder hochgefahren

Sascha Hartwig ist bereits seit zwei Jahren pädagogischer Leiter in der Perspektivfabrik Haus am See in Mötzow. Auch dort ist der Träger der CVJM. Seine Stelle als Jugendreferent hatte er auf eigenen Wunsch bereits vor einigen Jahren auf 50 Prozent reduzieren lassen. Nun wird die Stelle wieder auf 100 Prozent hochgestuft. Das Bewerbungsverfahren für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin läuft. Berufsbegleitend hatte er die Fortbildung zum Erlebnispädagogen gemacht. Dies will er nun auch neben der Arbeit mit Schülern in der Erwachsenenbildung nutzen. Ziel sei immer, durch gemeinsame Aufgaben in der Natur ein besseres Team zu werden.

Mit der fünfköpfigen Familie wird Sascha Hartwig von Derwitz nun auf das großväterliche Grundstück seiner Frau nach Krielow ziehen. Dort haben die Hartwigs gebaut. So bleibt der Pädagoge der Region erhalten. Auch seine Männerarbeit mit den jährlich vier Treffen unter dem Titel „Feuerabend“ wird er ehrenamtlich weitermachen. Das nächste Treffen ist am 1. September geplant. „Dafür brennt mein Herz.“

Von Marion von Imhoff