Götz

Diese Kamera hat ihren Dienst getan: In Götz haben mehrere Einbrecher in einer Gartensiedlung gewütet. Dabei entstand nach Polizeiangaben erheblicher Sachschaden. Eine Kamera konnte die Täter filmen. Die Einbrüche ereigneten sich in den Tagen zwischen Sonntag und Mittwoch. Die Bilder werden derzeit von der Kriminalpolizei ausgewertet. Die Kripo leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Von MAZonline