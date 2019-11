Werder

Die Narren der Region sind in die fünfte Jahreszeit gestartet. In Werder, Ferch, Groß Kreutz, Nuthetal und Beelitz haben sich die Karnevalsvereine in ihren Rathäusern die Schlüssel übergeben lassen, damit sie bis zum Aschermittwoch ordnungsgemäß die Regentschaft übernehmen können.

In Groß Kreutz haben sich der Schmergower Carnevalsverein (SCV) und der Carnevalsclub Groß Kreutz (CCGK) bei ihrem Sturm auf das Rathaus zusammengetan. Die Kasse erhielten sie aus den Händen des Bürgermeisters Reth Kalsow. Die Präsidenten Florian Fürst und Thomas Becker nahmen sie ihm ab. Mit einem kleinen Programm stimmten die Groß Kreutzer Narren ihre Verwaltung auf die kommenden Aufgaben ein.

Karnevalssturm in Groß Kreutz Quelle: SCV und CCGK

Bei der Übergabe des Rathausschlüssels und der Rathausschatulle in Werder durch den Karnevalsclub Werder (KCW) verkündete Bürgermeisterin Manuale Saß indes, die Karnevalssaison bis zum 3. Mai zu verlängern. „Somit würde das Baumblütenfest in die Zeit der Regentschaft der Karnevalisten fallen“, schreibt Stadtsprecher Henry Klix. „Wer 59 Jahre Karneval gefeiert hat und noch so gut aussieht und wer dabei auch noch so verantwortungsvoll wie ihr mit dem Alkohol umgeht, der kann auch Baumblütenfest“, sagte die Bürgermeisterin. Darauf antwortete der Büttenredner des KCW, Dietmar Schulz: „Der Vorteil des KCW ist seine Überparteilichkeit, die unterschiedlichen Vorschläge zum Baumblütenfest können alle umgesetzt werden.“ Allerdings will der KCW die „Saufmeile“ vom Bahnhof bis zum Kino und zurück verkürzen. „Wer unter 0,5 Promille bleibt, darf eine zweite Runde drehen.“ Mehr über das KCW-Konzept für das Baumblütenfest werde bei der Karnevalsgala des KCW am 16. November auf der Bismarckhöhe verraten.

Von Annika Jensen