Götz

Am Freitag wurden durch unbekannte Täter von zwei Pkw Volkswagen, welche in Götz am dortigen Gewerbezentrum Am Mühlenberg abgestellt waren, jeweils die fest eingebauten Katalysatoren demontiert und gestohlen. Eine Spurensuche vor Ort verlief negativ. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kripo der Polizeiinspektion Brandenburg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer hat verdächtige Beobachtung am Freitagvormittag im örtlichen Bereich gemacht. Hinweise bitte an die PI Brandenburg unter 03381 / 560 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von MAZ