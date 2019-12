Katharina Grosse wandelt Ruinen in Kunsthof um

Schenkenberg

Für Schenkenberg mit seinen gut 1500 Einwohnern dürfte das ein Knüller sein: Die international renommierte Berliner Malerin Katharina Grosse hat ein mehr als 60.000 Quadratmeter großes Areal in Schenkenberg gekauft. Nach Angaben der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) plant die Künstlerin, die als eine der bedeutendsten ihrer Generation gilt, das frühere LPG-Gelände in einen Kunst- und Kulturhof umzuwandeln.

Entstehen sollen Ateliers, Werkstätten, Gästewohnungen. Platz genug gibt es dafür: Auf dem Gelände stehen frühere Stallungen mit einer Gesamtfläche von 5000 Quadratmetern in mehr oder weniger baufälligem Zustand. Eine Halle ist bereits zusammengestürzt. Die Adresse soll zugleich Sitz einer gemeinnützigen Stiftung werden, deren Ziel es ist, das Lebenswerk Katharina Grosses zu sichern. Auch eine umfangreiche Bibliothek zu den Arbeiten der Berlinerin soll dort gelagert werden und zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden können. Katharina Grosse lehrte in Berlin und ist Professorin für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf.

Das 60.000 Quadratmeter große Areal am Trechwitzer Weg in Schenkenberg war früher eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG). Quelle: Marion von Imhoff

Im Rathaus in Jeserig und auch im Ortsbeirat gilt die Frau nun als Hoffnungsträgerin für eine gigantische LPG-Ruine an Schenkenbergs Ortsrand. Katharina Grosse hat in Museen in Paris, Zürich, Baden-Baden und in den USA ausgestellt. Ihre farbenprächtigen und großflächigen Werke waren im Centre Pompidou in Paris ebenso zu bestaunen wie in der Kunsthalle Bern, sie zeigte sie im australischen Sydney und Queensland, USA. In Chicago, Los Angeles, Stockholm, Graz und dem niederländischen Tilburg. Geboren ist Katharina Grosse 1961 in Freiburg.

Zwei Frauen betrachten ein Werk von Katharina Grosse. Quelle: Uli Deck

Nachbarin ist begeistert

Am Trechwitzer Weg führt Sigrid Dannenberg ihren kleinen Hund spazieren. Sie wird eine der wenigen Nachbarinnen des Kunst- und Kulturhofes werden. „Ich habe hier die Leute von der Gemeinde herumgehen sehen, da dachte ich mir schon, hier passiert endlich was. Ein Kunst- und Kulturhof – das ist wirklich eine schöne Nachricht“, freut sich die 70-jährige gebürtige Schenkenbergerin.

Einer der Ställe ist bereits zusammengestürzt. Quelle: Marion von Imhoff

Bisher wirkt das Gelände verwahrlost. Der frühere Eigentümer, ein älterer Herr, schaut vorbei, füttert die zahlreichen herrenlosen Katzen dort. Er gibt Auskunft, aber nur spärlich. Er sei kein Mann der Öffentlichkeit, gibt er zu verstehen. 30 Jahre lang habe das Areal ihm gehört.

Im Sommer verkauft

Von seinen Händen tropft Blut. Gerade hat er eine Katze befreit, die ihren Kopf in eine Futterdose gesteckt und nicht wieder herausbekommen hatte. Sie dankte es ihrem Retter wenig und zerkratzte seine Hände.

Im Sommer habe er verkauft, sagt der Mann. Er habe im Internet inseriert, so sei der Kontakt zustande gekommen. Es sollen auch Übernachtungsmöglichkeiten für Studenten entstehen, die dort künstlerisch wirken werden, berichtet er.

Früher Lager für Möbel

Es stehen noch ein Trecker und ein Bagger herum. Einst lagerte MC-Möbel dort Ware. In dieser Welt sich große Kunst vorzustellen, ist noch ein Kunststück. Doch so soll es kommen. Die Gemeindevertreter von Groß Kreutz ( Havel) haben dem Vorentwurf des Bebauungsplanes in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

Katharina Grosse selbst weilt nach Angaben einer Vertrauten in Neuseeland und ist für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Marion von Imhoff