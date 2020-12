Schenkenberg

Torpediert der Landkreis Potsdam-Mittelmark das Projekt der international renommierten Künstlerin Katharina Grosse, in Schenkenberg einen Kunst- und Kulturhof zu schaffen? Der Gemeinderat von Groß Kreutz ( Havel) hat jedenfalls zum wiederholten Male nach Einsprüchen des Landkreises den Bebauungsplan für den Kunst- und Kulturhof aufheben und neu beschließen müssen. Katharina Grosse plant, in der früheren Schenkenberger LPG Ateliers, Werkstätten, Gästewohnungen und ein Archiv für ihre Werke zu schaffen. Das Areal ist 60.000 Quadratmeter groß. Träger soll eine gemeinnützige Stiftung sein, deren Ziel es ist, das Lebenswerk der international ausstellenden Künstlerin zu sichern.

Franz Herbert Schäfer ( CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretersitzung, kritisiert das Landratsamt scharf: „Es ist ein absolutes Unding, alle Mitglieder der Gemeindevertretung zeigen deutlich ihren Unmut und Frust über das Verhalten der Kreisverwaltung.“ Die Freude, dass auf einem solch trostlosen Areal wie der LPG eine international hoch angesehene Künstlerin ein solch schönes Projekt realisieren möchte, sei groß. Doch statt das Vorhaben zu begleiten und zu fördern, lege das Landratsamt ihm Steine in den Weg.

Immer wieder auf Tagesordnung

Es seien immer wieder Formulierungen in der Satzung zum Bebauungsplan kritisiert worden. Das seien Begrifflichkeiten. „Da kann man auch mal Fünfe gerade sein lassen“, so Schäfer. „Die Kreisverwaltung behandelt uns wie Hampelmänner. So kann man mit Gemeindevertretern nicht umgehen.“ Das Verhalten sei völlig unverständlich.

Erstmals beschlossen die Gemeindevertreter im Juni die Satzung. Daraufhin begehrte der Landkreis Änderungen an der Satzung, was zu Aufhebung der Satzung und deren erneuten Beschließung führte. Im September wiederholte sich alles und nun im Dezember erneut.

Das sagt das Landratsamt

Die MAZ bat den Landkreis um Stellungnahme. So teilt Pressesprecher Kai-Uwe Schwinzert mit, dass die Bauaufsichtsbehörde davon ausgehe, dass die Prüfung des Bebauungsplanes sehr zügig erfolge. „Man geht davon aus, dass der genannte Bebauungsplan in dieser Woche noch komplett vorliegen wird.“ Die Gemeindeverwaltung sei mehrfach von der Bauaufsichtsbehörde beraten worden. „Die nochmalige Befassung der Gemeindevertretung hängt mit der grundsätzlichen Frage des gewählten Planverfahrens zusammen – nun also ein Bebauungsplan statt des beabsichtigten vorhabenbezogenen Plans für das Sondergebiet ,Kunst und Kultur’“, so Schwinzert. „Der Landkreis steht der Gemeindeverwaltung auch weiterhin unterstützend zur Seite, um das Vorhaben realisieren zu können.“

Grosse stellte bereits in berühmten Museen in den USA, Australien, Asien und Europa aus. Sie gilt als eine der renommiertesten zeitgenössischen Maler.

Von Marion von Imhoff