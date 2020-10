Kirchengemeinden der Region Lehnin drehen Filmgottesdienst

Potsdam-Mittelmark

Wie lässt sich ein Gottesdienst in Corona-Zeiten gestalten? Diese Frage ist mit Live-Streamings oder Hygienekonzepten längst beantwortet. Und doch: Die evangelischen Kirchengemeinden der Region Lehnin, zu denen Glindow, Groß Kreutz, Lehnin, Marquardt, Töplitz und Werder zählen, haben sich für den Gottesdienst zum Reformationstag unter Pandemiebedingungen etwas Besonderes einfallen lassen.

Nikolai Jünger : „Wollten wissen, was die Leute über Kirche denken“

„Wir wollen nicht nur einfach eine Predigt vor der Kamera halten“, sagt Werderaner Pfarrer Nikolai Jünger im Gespräch mit der MAZ. Deswegen zogen er, die Pfarrer, Gemeindepädagogen und Katecheten der anderen beteiligten Gemeinden los und drehten einen Film. Er trägt den Titel „Ich hätt da noch ’ne These. 95 Updates zur Reformation.“ Es soll ein Film sein, wie Jünger es sagt, mit dem „wir den Leuten aufs Maul schauen“. Ähnlich, wie Luther es vermutlich formuliert hat, so Jünger. „Diese Formulierung würde ich für mich zumindest verwenden, denn ich war für die Interviews zuständig.“

Als ein Teil des Films haben die Beteiligten Interviews geführt. Mit Menschen, die sie auf der Straße angesprochen haben, aber auch mit Menschen, mit denen sich die Filmemacher vorab verabredet hatten. „Wir haben keine 95 Thesen geschrieben, sondern die Leite danach gefragt, wie sie über Kirche denken und was die Kirche ihrer Meinung nach für die Zukunft braucht“, erzählt Jünger. „Es war sehr spannend, Menschen auf der Straße anzusprechen, von denen wir nicht wussten, wie sie über Kirche denken.“

Professioneller Kameramann übernimmt auch Schnitt

Zwei Wochen bevor der Film am Reformationstag, dem 31. Oktober, um 10.31 Uhr im Internet und in Kirchen von Glindow, Groß Kreutz, Lehnin, Marquardt, Töplitz und Werder gezeigt werden soll, befindet sich das Werk in der Postproduktion. Die Filmemacher sind mit einem professionellen Kameramann losgezogen, der auch den Schnitt übernimmt. „Wir haben einen Gottesdienst auf dem Weg gestaltet“, fasst Nikolai Jünger das Werk zusammen. „Eigentlich wollten wir einen gemeinsamen Gottesdienst feiern, aber die Pandemie verlangt nach einer besonderen Kreativität.“ Mit Gottesdienst auf dem Weg meint der Pfarrer, dass das kirchliche Filmteam durch die Region gefahren ist und Gottesdienstorte und Menschen besucht hat. „Uns ist es wichtig, rauszugehen und die Orte und Menschen miteinander zu verbinden.“ Wie genau der Weg aussieht – das, so Jünger, sei noch geheim.

Für Nikolai Jünger und seine Frau Linda, mit der er sich die Pfarrstelle in Werder teilt, ist es nicht das erste digitale Arbeiten für die Gemeinde. In der ersten Hochphase der Pandemie haben die beiden Predigt-Podcasts erstellt. Und auch Pfarrerin Almut Gaedt der Gemeinde Alt Töplitz ist bereits mit digitalen Mitteln unterwegs gewesen. So produzierte sie Youtube-Gottesdienste. „Wir sind also recht affin“, sagt Nikolai Jünger, „und die anderen hatten große Lust, auch etwas zu machen. Ich finde, dieses Projekt hat uns als Team näher gebracht.“ Der Film ist etwa eine halbe Stunde lang. „Wir müssen uns ja den anderen Online-Formaten anpassen“, so Jünger, „wer schaut schon über eine halbe Stunde Youtube?“

QR-Code an die Kirchentüren geschlagen

Und wo gibt es den Film nun zu sehen? Außer in den Kirchen selbst? Um sich den Film anzusehen, müssen die virtuellen Gottesdienstbesucher nur auf die Seite des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg gehen (www.ekmb.de) oder kurz vorher an die Türen der beteiligten Kirchen treten. Dort haben die Filmemacher, in Anlehnung an Luthers Thesenanschlag, den Projekt-Flyer mit dem QR-Code zum Film angebracht.

Von Annika Jensen