Groß Kreutz

Nach acht von neun ausgezählten Stimmbezirken in Groß Kreutz steht so gut wie fest: Die SPD erleidet massive Verluste. Sie kommt derzeit auf 11,7 Prozent. Damit stehen ihr zwei Sitze zu. 2014 hatte sie noch 21,8 Prozent der Stimmen bekommen. Sie landete mit ihrem Ergebnis auf dem dritten Platz. Auf Platz zwei, mit 22 Prozent, liegt derzeit die Interessengemeinschaft Havel. Sie lag 2014 noch bei 3,3 Prozent. Die IG Havel bekommt damit 4 Sitze. Auf Platz eins landet die CDU mit 36,6 Prozent. Das macht für die Christdemokraten sieben Sitze. Im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 verlieren sie aber auch knapp zehn Prozent. Damals errang sie 46,2 Prozent der Stimmen. Die Linken schaffen es auf den vierten Platz, mit 9,1 Prozent. Auch sie gewinnt somit zwei Sitze in der Gemeindevertretung. 2014 bekamen sie 11,5 Prozent.

Ihnen folgt mit 6,3 Prozent die Wählergruppe Feuerwehr, der damit ein Sitz im Parlament zusteht. Im Vergleich zur Wahl 2014 ist das ein Zugewinn um 0,7 Prozentpunkte. Ebenfalls einen Sitz kann die FDP gewinnen. Sie hat 3,7 Prozent der Stimmen geholt. Im vergangenen Wahlkampf 2014 errang sie keinen Sitz. Auch der Einzelbewerber Marco Hintze für die Vereinigung Grundstückseigentum und Landwirtschaft. Er gewann 5,1 Prozent. Bei der Wahl 2014 holte seine Vereinigung 4,6 Prozent.

6.193 Bürger waren wahlberechtigt. 3.750 von ihnen machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 60,6 Prozent. Im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 47,9 Prozent.

Von Annika Jensen