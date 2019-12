Jeserig: Langjährige Mitarbeiter in Ruhestand

Groß Kreutz (Havel)

Im Jeseriger Rathaus und in den Kindertagesstätten der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) steht ein grundlegender Personalwechsel bevor. Das teilt die Gemeindeverwaltung im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung mit.

Bereits in den Ruhestand gegangen ist der langjährige Verwaltungsmitarbeiter Norbert Stein, in der Gemeindeverwaltung war er auch zuständig für die Bauleitplanung. Ende des Jahres wechselt nun auch Marlis Siegemund in die Ruhestand, auch sie war Jahrzehnte lang im Bauamt tätig und beschäftigt mit Hoch- und Tiefbau.

„Mit ihr geht enorm viel Sachverstand“, sagte dazu Kämmerin und Vize-Bürgermeisterin Katrin Steuer. Siegemund hat zahlreiche Bauvorhaben der Gemeinde fachlich begleitet. Der Jeseriger Kita-Neubau werde das letzte Projekt in ihrer Zeit im Rathaus sein, hatte Siegemund vor einigen Monaten der MAZ verraten. Tatsächlich soll die neugebaute Kita, ein Millionenprojekt, nun im Februar eröffnen. „Der Kita-Neubau ist kostenmäßig und vom Zeitplan her voll im Plan“, sagte dazu die Kämmerin.

Auch im Bereich Haushalt und Schulen kommt es zu einem Personalwechsel. Mitte 2020 wird ein Auszubildender der Verwaltung übernommen. Das Rathaus nennt das im Vorbericht zur Haushaltsplanung 2020 „Verstärkung aus eigenen Reihen“. Auch ein weiterer Auszubildender soll nach seiner Lehre im kommenden Jahr dem Rathaus erhalten bleiben.

Zeitlich befristet war eine Personalsachbearbeiterin eingestellt worden, da diese sich gut eingearbeitet habe, soll sie auch weiterhin für die 125 Mitarbeiter der Verwaltung verantwortlich bleiben.

Die Kommune betreibt sechs Kindertagesstätten. Dort sind in der vergangenen Zeit mehrere junge Erzieherinnen eingestellt worden. „Und so liegt es in der Natur, dass zeitliche Unterbrechungen auf Grund von Mutterschutz und Erziehungszeit eintreten und überbrückt werden müssen.“ Da es zunehmend schwierig sei, neues Personal in den Kitas zu finden, bildet die Gemeinde in jeder Einrichtung eine Erzieherin oder einen Erzieher aus.

Von Marion von Imhoff