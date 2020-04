Max Lainer stattet Praxis seiner Mutter mit Schutzmasken aus

Götz

Aus Sorge um seine Mutter, die als Ärztin in Götz praktiziert, hat Max Lainer seinen 3-D-Drucker einmal anders als für sein Studium genutzt. Der 20-jährige angehende Wirtschaftsinformatiker hat für die Arztpraxis von Azita Lainer Atemschutzmasken und Schutzvisiere aus Plexiglas gefertigt, um seine Mutter und die Mitarbeiterinnen vor einer Ansteckung mit dem gefährlichen Corona-Virus zu schützen. „Ich hatte einfach ordentlich Angst um sie“, sagt Max Lainer.

„Ich habe gemerkt, wie viel Sorgen sich mein Sohn um mich macht“, bestätigt die Ärztin. Bei jedem Abendessen daheim in Schenkenberg wird über Covid 19 gesprochen. „Tatsächlich bin ich ja exponiert und trage auch für meine Familie große Verantwortung, die ich sofort anstecken würde, sollte ich Corona kriegen“, sagt Azita Lainer.

Von Hausbesuch zu Hausbesuch

Die Fachärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin hat 2013 die Hausarztpraxis ihres Vorgängers Peter Adam in dem Groß Kreutzer Ortsteil Götz übernommen. Seit Wochen tourt sie nun nicht nur zur ihrer Praxis, sondern von Hausbesuch zu Hausbesuch. „Ich möchte meinen älteren Patienten ersparen, hierherkommen zu müssen angesichts der Pandemie“, sagt die gebürtige Perserin, die in München Medizin studiert hat.

Alle sind nun ausgestattet mit Schutzmasken gegen eine Ansteckung mit Corona: Max Lainer, Sabine Böttge, Renate Dannenberg, Evelyn Daumke und Azita Lainer (v. l.). Quelle: privat

All ihre älteren Patienten hat Azita Lainer in den vergangenen Wochen angerufen, ermahnt, zu Hause zu bleiben, keinen Kontakt zu Kindern und Enkelkindern zu haben, so schwer es auch fiele. „Viele meiner Patienten haben hier große Familien, aber ich bitte sie, auf Geburtstagsfeiern zu verzichten und auch auf Besuche einzelner Personen.“ Sie stehe im ständigen Kontakt zu den Patienten. „Sie halten sich alle daran und sind sehr vorsichtig.“

Alles Tests negativ

Zwei, drei Patienten im Alter von Anfang, Mitte 50 hat sie bisher an ein Corona-Test-Zentrum überwiesen. „Doch glücklicherweise waren alle Abstriche negativ.“ Immer wieder höre sie den Satz: „Liebe Frau Doktor, bleiben Sie gesund.“ „Man merkt, dass man gebraucht wird. Dann ist man als Arzt glücklich.“

Ihr Sohn hat Weihnachten für sein Studium an der Technischen Universität Berlin den 3-D-Drucker geschenkt bekommen. Als er von dem Mangel an adäquater Schutzausrüstung vieler Ärzte hörte, fackelte er nicht lange. Eine Atemschutzmaske fertigt er nun binnen drei bis vier Stunden, eine Gesichtsschutzmaske ist nach zwei Stunden fertig. Alle Mitarbeiter der Praxis sind damit nun ausgerüstet.

Website für Helfer

„Medizinisches Personal, das noch Masken und Visiere braucht, kann mit mir Kontakt aufnehmen“, sagt Max Lainer. Kostenlos möchte Max Lainer den Helfern an vorderster Linie beistehen und hat sogar einen Webauftritt dafür angelegt.

Masken hatte auch Azita Lainer nicht genug. Sie ist froh, dass ihr Sohn nun der Praxis so tatkräftig beisteht.

Max Lainer ist für Anfragen vom medizinischem Personal nach kostenlosen Masken zu kontaktieren unter www.corona-helden24.jimdosite.com.

