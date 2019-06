Deetz

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 65-jähriger Mann am Montag in Deetz ums Leben gekommen. Gegen 9.20 Uhr war er in der Schmergower Straße verunglückt. Das teilte die Brandenburger Polizei am Montagnachmittag mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer mit seinem Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun eines Grundstückes geprallt. Das Auto überschlug sich. Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Jede Hilfe kam zu spät

Rettungskräfte befreiten den Mann, der zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr ansprechbar war. Sie versuchten, erste Hilfe zu leisten. Jedoch konnten sie ihn nicht retten.

Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Angehörige, die später dazu kamen, wurden zunächst durch Rettungskräfte, später durch Seelsorger betreut.

Straße über Stunden gesperrt

Polizeibeamte der Inspektion Brandenburg haben den Unfall aufgenommen. Auch wurde ein unabhängiger Sachverständiger an die Unfallstelle bestellt und mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Schmergower Straße bis 13.20 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Der Gesamtsachschaden wurde nach erstem Überblick auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun zur Unfallursache.

