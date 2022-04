Mögliche Brandstiftungen in Jeserig und Deetz

Jeserig/Deetz

Am Freitagnachmittag wurden die Feuerwehr und Polizei in Groß Kreutz zu Ödlandbränden alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden gegen 15.20 Uhr in Jeserig auf einem Firmengelände mehrere Paletten in einem Baucontainer verbrannt. In der weiteren Folge geriet das Feuer außer Kontrolle und Funken entfachte einen Wald- und Ödlandbrand außerhalb des Firmengeländes. Diesen konnte die Feuerwehr schnell löschen. Insgesamt verbrannten mehrere Quadratmeter Waldfläche. Personen und Gebäude waren zu keiner Zeit in Gefahr.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegen 19.40 Uhr brannten in Deetz, in der Dorfrandsiedlung, altes Holz, Reifen sowie Gebüsch und Ödland. Beim Eintreffen der Beamten war der Brand durch die Feuerwehr bereits gelöscht. Die Brandursache ist unklar. Die Feuerwehr teilte den Beamten mit, dass es am Tage (gegen 17.40 Uhr) bereits zu einem anderen Brand in Deetz gekommen sei, bei welchem ein alter Baumstumpf gebrannt hat.

In allen Fällen nahmen die Beamten Strafanzeigen wegen Brandstiftung auf. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt.

Von MAZ