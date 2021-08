Bochow/Potsdam

Sind sie lediglich die unbedeutenden Handlanger, die – mitgefangen, mitgehangen – jetzt den Kopf für unerkannte Hintermänner hinhalten müssen? Oder sind sie selbst die Macher der Cannabisplantage, mit der sie vergangenen Herbst aufgeflogen sind? Vor dem Landgericht Potsdam hat am Freitag der Prozess gegen die vier Männer begonnen, die am 14. Oktober 2020 in einer Lagerhalle im Groß Kreutzer Ortsteil Bochow festgenommen wurden, seither in Untersuchungshaft sitzen und wegen Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz angeklagt sind.

Laut Staatsanwaltschaft soll das Quartett in der Derwitzer Straße 1A eine „hochprofessionelle“ Cannabisaufzuchtanlage mit 740 Pflanzen betrieben und beabsichtigt haben, sich mit dem Verkauf von Marihuana eine dauerhafte Einnahmequelle zu sichern. Neben den Pflanzen, die es auf ein Gesamtgewicht von 40 Kilogramm brachten, waren in der Halle auch rund 24 Kilogramm „bereits geerntetes Marihuana“ gelagert worden. Alles in allem komme der Bochower Fund auf einen Wirkstoffgehalt von rund 5,4 Kilogramm Tetrahydrocannabinol – bei THC handelt es sich um den psychoaktiven Wirkstoff, der für den Rausch beim Konsum von Haschisch oder Marihuana hauptverantwortlich ist.

Eigens für diese Arbeit aus ihren Heimatländern angereist

Drei der Männer, die auf der Anklagebank sitzen, stammen aus Serbien, der vierte Angeklagte stammt aus Montenegro. Alle Angeklagten sind in ihren Heimatländern gemeldet, wo sie zum Teil noch bei den Eltern oder mit Frau und Kindern zusammenleben. Sie geben an, als Erntehelfer für die Cannabisplantage angeheuert worden und eigens für diese Arbeit aus ihren Heimatländern angereist zu sein.

Weder am Equipment noch am Verkauf beteiligt

Die Erklärungen, die die vier Männer von ihren vier Verteidigern verlesen lassen, stimmen mitunter im Wortlaut überein. Demnach seien sie in der Anlage für Ernte und Trocknung zuständig gewesen, hätten aber auch die Nährstoffversorgung der übrigen, noch nicht abgeernteten Pflanzen überwachen müssen. Dafür sollten sie ein festes Entgelt erhalten. „Wir machten alle die gleiche Arbeit“, lässt der älteste der Angeklagten, Dusan M. (41), mitteilten. Man habe die Anlage lediglich betreut und sei weder am Equipment noch am Verkauf beteiligt gewesen. Gewohnt habe man in der Halle: „Dort hatten wir Schlafplätze, ein Kochstelle, eine Toilette und Waschmöglichkeiten“.

Erst einen Tag vor der Festnahme angekommen

Die Angeklagten versuchen, sich mit dieser ersten Einlassung so weit wie möglich von der Anlage zu distanzieren. So behaupten Miljan S. (25) und Nemanja V. (30), erst einen Tag vor der Festnahme angereist zu sein. Miroslav B. (34) teilt mit, er sei zum ersten Mal und auch noch nicht lange auf der Plantage tätig gewesen: „Bei meiner Ankunft waren die Pflanzen ziemlich weit gewachsen, aber noch nicht abgeerntet.“

Jederzeit Gelegenheit, die Hintermänner zu benennen

Wo, wann und von wem sie angeworben wurden, wie der Kontaktzustande kam, was genau ihnen versprochen wurde und was sie erhalten haben – dazu schweigen die Angeklagten. Er hoffe, sagt der Vorsitzende Richter Axel Gerlach, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt doch noch dazu äußern wollen: Sie hätten jederzeit Gelegenheit dazu.

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.

Von Nadine Fabian