Werder

Der späte Frost hat die Obstblüte erwischt. Sie kommt rund um Werder (Havel) langsamer in Schwung als in den vergangenen Jahren. „Wenn es so weitergeht, blüht der Apfel noch bis Himmelfahrt“, mutmaßte Walter Kassin, Ehrenvorsitzender des Werderschen Obst- und Gartenbauvereins am Freitag am Rande der Vorstellung der Baumblütenkönigin 2021. Wer glaubt, dass die Blüten im geschlossenen oder halb geöffneten Zustand resistent vor Frost sind, irrt allerdings. Der Schaden auf den Plantagen ist bereits da und angerichtet haben ihn nicht nur die kalten Nächte der vorigen Woche.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachtschicht auf der Plantage

In der Nacht zu Montag ging das Thermometer auf den Plantagen des Obsthofs Lindicke bis auf minus 5 Grad zurück. Die Woche war hart, denn von Durchschlafen konnte keine Rede sein, erklärt Stefan Lindicke. Mitternachts habe der Wecker geklingelt. „Der Frost kam jetzt in einer sehr empfindlichen Zeit der Blüte. Was die Gegenmaßnahmen angeht, sind die Betriebe unterschiedlich aufgestellt“, sagt er. Die einen bewässern, die anderen arbeiten mit Wärme, wie in seinem Fall mit thermischen Geräten, die warme Luft in die Plantagen blasen.

Das Zittern um die Blüte und damit um die spätere Ernte dauere noch bis etwa zehn Tage nach dem Verblühen an. Erst in den nächsten Wochen werde sich zeigen, wie groß der Verlust ist. „Die Apfelblüte ist im Vergleich noch etwas zurück. Aber auch sie kann in der Knospe erfrieren. Das sogenannte Ballonstadium, in dem sich einige Sorten gerade befinden, ist empfindlicher als die offene Blüte“, sagt Stefan Lindicke. Besonders vom Nachtfrost betroffen war bisher Steinobst wie Aprikose, Pfirsich, Süßkirsche oder Pflaume, wobei auch vieles von den jeweiligen Sorten abhängt.

„Verlust haben wir alle“

Heiko Wels ist noch guter Dinge. Auch er sehe auf seinen Flächen rund um Glindow erfrorene Blüten, aber wie groß der Schaden ist, vermag er jetzt noch nicht zu sagen. „Verlust haben wir aber alle“, sagt der Inhaber des Obsthofs Wels. Wie heftig die Kälte zugeschlagen hat, hänge auch stark davon ab, wo sich die Plantagen befinden. Aus seiner Sicht sind gleichbleibend kühle Tage besser als große Schwankungen bei den Temperaturen.

Der Glindower Obstbauer hat ebenfalls mit Wärme auf den Plantagen versucht, einige Blüten zu retten. „Wir arbeiten auch mit Luftumwälzung“, erklärt er. Ob es was gebracht habe, sei offen. „Aber allein das Gefühl, etwas getan zu haben, ist besser als zu Hause zu sitzen und hinzunehmen, dass die Blüten erfrieren.“

Knospen schon im März erfroren

Manfred Seidel befürchtet bei seinen Süßkirschen teilweise einen Totalschaden. Der Gründer der Firma Märkischer Obstbau mit Sitz in Schmergow und großen Flächen auch in Phöben beobachtet, dass viele Blüten nicht richtig aufgehen. Schon im März seien einige Knospen erfroren, ebenso beim Apfel. Der Schaden an den geöffneten Blüten wird jetzt durch bräunliche Stellen sichtbar. Im Inneren färbte der Frost den Blütenstempel schwarz. „Wir brauchen nicht alle Blüten, aber wenn wir uns das ansehen, müssen wir wieder mit Einbußen bei der Ernte rechnen“, sagt er.

Die Klimaveränderung sei deutlich zu spüren. „Sorten, die wir jetzt haben, die größere Früchte tragen, sind empfindlicher. Auf einer Anlage haben wir noch eine alte Sorte Süßkirschen, die robuster sind. Deren Blüten sahen ganz gut aus. Aber der Handel nimmt dann lieber die Exportware aus der Türkei“, berichtet der Obstbauer.

Sieben Hektar gerodet

Mehrere Betriebe haben zwischen Phöben und Schmergow in den vergangenen Monaten Obstbäume gerodet, darunter auch die Firma Märkischer Obstbau (MAZ berichtete). Insgesamt waren es etwa sieben Hektar seiner Plantagen, so Manfred Seidel. „Wir haben Bäume gefällt, die teilweise 1986 gepflanzt wurden“, sagt er. Je nach Sorte und Zustand könne ein Obstbaum zwischen 30 und 40 Jahre alt werden. Meistens seien es aber nur 18 bis 20.

Auf 1,5 Hektar hatte der Betrieb neue Pflaumenbäume gepflanzt. Insgesamt beackert die Firma etwa 90 Hektar mit Obst und Gemüse. Wie es auf lange Sicht weitergeht, werde sich auch in Hinblick auf die Entwicklung des Marktes zeigen, so Manfred Seidel.

Von Luise Fröhlich